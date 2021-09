Timonium Results Saturday August 28th, 2021

4th-$32,000, Allowance Optional Claiming, 3-Year-Olds & Up Fillies and Mares, Six and One Half Furlongs, Dirt, Showery. Fractional/Final Time: 22.360, 44.840, 1:09.340, 00.000, 00.000, 1:15.800. Trainer: Coty Rosin. Winner: B F, 3, by Texas Red-Inazuma. HorseWgtPPStrt1/41/2StrchFinJockeyOdds. Someone Said So119441-11-½1-11-5Q. Hamilton3.40. Hotasapistol123513-½3-13-22-nkR. Eikleberry4.70. Berry Good118362-½2-2½2-23-5½A. Quinonez2.20. Full of Grace121155-hd5-4½4-1½4-3¾L. Fuentes1.30. Even...