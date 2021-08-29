UPDATED 10 P.M. SUNDAY: Ida turns north, causing major damage with 105 mph wind
..IDA TURNING NORTHWARD OVER SOUTHEASTERN LOUISIANA... ...CATASTROPHIC STORM SURGE, EXTREME WINDS, AND FLASH FLOODING. CONTINUE IN PORTIONS OF SOUTHEASTERN LOUISIANA... PRESENT MOVEMENT...NNW OR 340 DEGREES AT 9 MPH...15 KM/H. MINIMUM CENTRAL PRESSURE...953 MB...28.15 INCHES. WATCHES AND WARNINGS. -------------------- CHANGES WITH THIS ADVISORY:. None. SUMMARY OF WATCHES AND WARNINGS IN EFFECT:www.banner-tribune.com
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