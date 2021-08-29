South volleyball honors 50th anniversary team
TERRE HAUTE, Ind. (WTWO/WAWV) – The Terre Haute South Braves honored the school’s 50th anniversary team on Saturday morning. Alumni included Sarah Beykirch, Katelyn Bishop (Gatorade Player of the Year, Indiana All-Star, McMillian Award Winner), Larina Coutinho (Indiana All-Star), Shelby Crncic, Lauren Ditteon (Indiana All-Star), Madison Hayne, Ricka Hildebrand, Courtney Jones, Caitlyn Newton (Indiana All-Star, McMillian Award Winner), Ali Pinkston, Brittany Pugh, Kristen Seaton (Indiana All-Star, McMillian Award Winner), Amy Telezyn, Kristen Weddle (McMillian Award Winner), Stephanie Wilson and Coach-Brian Payne.www.mywabashvalley.com
Comments / 0