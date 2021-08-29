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Terre Haute, IN

South volleyball honors 50th anniversary team

By Omar Tellow
MyWabashValley.com
 6 days ago

Cover picture for the articleTERRE HAUTE, Ind. (WTWO/WAWV) – The Terre Haute South Braves honored the school’s 50th anniversary team on Saturday morning. Alumni included Sarah Beykirch, Katelyn Bishop (Gatorade Player of the Year, Indiana All-Star, McMillian Award Winner), Larina Coutinho (Indiana All-Star), Shelby Crncic, Lauren Ditteon (Indiana All-Star), Madison Hayne, Ricka Hildebrand, Courtney Jones, Caitlyn Newton (Indiana All-Star, McMillian Award Winner), Ali Pinkston, Brittany Pugh, Kristen Seaton (Indiana All-Star, McMillian Award Winner), Amy Telezyn, Kristen Weddle (McMillian Award Winner), Stephanie Wilson and Coach-Brian Payne.

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#Volleyball#Wtwo#Indiana All Star#Mcmillian Award Winner
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