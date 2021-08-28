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REQUEST FOR PROPOSALS PROFESSIONAL GRANT ADMINISTRATION SERVICES FEDERAL FISCAL YEAR 2019 COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT NEIGHBORHOOD REVITALIZATION PROJECT CONTRACT # …

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 8 days ago

REQUEST FOR PROPOSALS PROFESSIONAL GRANT ADMINISTRATION SERVICES FEDERAL FISCAL YEAR 2019 COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT NEIGHBORHOOD REVITALIZATION PROJECT. REQUEST FOR PROFESSIONAL GRANT ADMINISTRATION SERVICES. I. PURPOSE:. A. The City of Vernon, in accordance with 2 CFR 200, Rule 73c-23, and applicable Florida Statutes is requesting proposals from qualified individuals or...

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Seattle, WAPLANetizen

Seattle Accepting Proposals for Neighborhood Recovery Fund Projects

"The Seattle Office of Economic Development (OED) announced the debut of its Neighborhood Economic Recovery Fund, which will support community-led strategies such as public and commercial space activation, digital equity, outreach and other economic recovery projects that respond to the specific economic and community needs of neighborhoods across Seattle." As reported by Natalie Bicknell Argerious, the fund "will invest over $6 million through direct grants to neighborhood business district organizations and other community-based organizations," $1.2 million of which will be awarded through a Request for Proposals (RFP) process. According to a press release from Pamela Banks, Interim Director of OED, "[t]he Neighborhood Recovery Fund is aimed at 'partnering with our organizations already doing this work and welcoming the new ideas of others that are willing and ready to contribute to our collective recovery efforts.'"
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CHARLOTTESVILLE, Va. (CBS19 NEWS) -- Beginning next week, the Charlottesville Neighborhood Development Services will have new drop-off hours. According to a release, the new drop-off and pick-up hours will be Tuesday, Thursday and Friday from 10 a.m. to 12 p.m. Applicants will be able to enter the building, put items...
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At a recent Fayette County Commissioners’ meeting, official decisions were made regarding the Fayette County Community Action Commission (CAC) and the Community Development Block Grant (CDBG) program. A resolution was passed authorizing CAC to be the program administrator for both the CDBG program and the Community Housing Impact and Preservation...
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Community Development Block Grant (CDBG) Mitigation Grant

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