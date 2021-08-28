REQUEST FOR PROPOSALS PROFESSIONAL GRANT ADMINISTRATION SERVICES FEDERAL FISCAL YEAR 2019 COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT NEIGHBORHOOD REVITALIZATION PROJECT CONTRACT # …

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REQUEST FOR PROPOSALS PROFESSIONAL GRANT ADMINISTRATION SERVICES FEDERAL FISCAL YEAR 2019 COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT NEIGHBORHOOD REVITALIZATION PROJECT. REQUEST FOR PROFESSIONAL GRANT ADMINISTRATION SERVICES. I. PURPOSE:. A. The City of Vernon, in accordance with 2 CFR 200, Rule 73c-23, and applicable Florida Statutes is requesting proposals from qualified individuals or...www.holmescounty.news
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