Milwaukee 7, Cincinnati 4
DP_Cincinnati 0, Milwaukee 2. LOB_Cincinnati 5, Milwaukee 7. 2B_Moustakas (9), Adames (24), Narváez (16). HR_Wong (11). SB_Peterson (8). SF_Barnhart (3), García 2 (4), Yelich (2). S_Burnes (4). IPHRERBBSO. Cincinnati. Mahle52-351118. Lorenzen L,0-1 H,61-334410. Givens BS,4-6110001. Antone001110. Cessa2-311100. Garrett1-300000. Milwaukee. Burnes674435. Strickland W,3-1100011. Williams H,20100000. Hader S,27-28100001. Antone pitched to 1...www.midfloridanewspapers.com
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