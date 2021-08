2021 U.S. Solheim Cup Team: Nelly Korda Headlines Nine Qualifiers

United States team players Lexi Thompson (L) Jessica Korda and her sister Nelly Korda pose together during the official photocall for the 2019 Solheim Cup to be held on the PGA Centenary Course at Gleneagles on Sep 10, 2019 in Auchterarder, Scotland. (Photo by David Cannon via Getty Images)

At the conclusion of the AIG Women’s Open, nine Americans qualified for the U.S. Solheim Cup team, captained by LPGA legend Pat Hurst.

The nine Americans who are locked in for the biennial matches were headlined by Rolex Rankings No. 1 Nelly Korda, a three-time LPGA Tour winner in 2021 and gold medalist at the Tokyo Olympics.

Korda leads the list of seven players named to the team via the USA Solheim Cup Team Standings. The others were (in order of ranking) Danielle Kang, Ally Ewing, Austin Ernst, Lexi Thompson, Jessica Korda and Megan Khang.

Additionally, Lizette Salas, who finished runner-up at Carnousite, and Jennifer Kupcho qualified through the Rolex Women’s World Golf Rankings (the two highest ranked Americans not among the seven qualifiers from the USA Solheim Cup Team Standings).

Eight of the nine automatic qualifiers have previously represented the United States at the Solheim Cup. Kupcho is the only Team USA rookie among the nine automatic qualifiers.

Hurst also receives three captain’s picks to round out the 12-player American squad. Those players will be announced on Monday, Aug. 23, at 10 a.m. EDT, as will Hurst’s third Assistant Captain, who will join the previously announced Angela Stanford and Michelle Wie West.

“The last two years have been so long and I’m so happy to finally know who be on Team USA in Toledo,” said Hurst. “This is an incredibly talented group of players, with so much crucial experience to lean on as we work to win back the Cup. I’m excited for the opportunity to lead this team and can’t wait to finally get to Inverness.”

The 2021 Solheim Cup will be contested this year at the acclaimed Inverness Club in Toledo, Ohio.

2021 U.S. Solheim Cup Standings

This post has been updated every week (or every other depending on schedule), leading up to the unveiling of the Team USA. Final update on 8/22/2021.

U.S. Solheim Cup: Final Points Standings

1. Nelly Korda (606.50)

2. Danielle Kang (495.50)

3. Ally Ewing (314.00)

4. Lexi Thompson (266.50)

5. Jessica Korda (263.50)

6. Austin Ernst (256.50)

7. Megan Khang (238.50)

8. Lizette Salas (205.00)*

8. Brittany Altomare (205.00)

10. Mina Harigae (204.50)

11. Yealimi Noh (199.00)

12. Jennifer Kupcho (191.50)*

13. Angela Stanford (179.50)

14. Stacy Lewis (173.00)

15. Amy Olson (169.50)

Top seven (7) qualify for Team USA.

Qualified thru Rolex Race.

U.S. Solheim Cup: Rolex Race

1. Lizette Salas (4.06)

2. Jennifer Kupcho (3.14)

3. Yealimi Noh (3.00)

4. Amy Olson (2.76)

5. Brittany Altomare (2.34)

6. Stacy Lewis (2.23)

7. Marina Alex (2.19)

8. Mina Harigae (2.17)

9. Angela Stanford (1.95)

10. Angel Yin (1.93)

Top two (2) qualify for Team USA.

Rolex list only includes players who haven’t qualified thru points.

U.S. Solheim Cup: Potential Captain’s Picks

Rank-Player (Pts Standing, Rolex Standing, Aggregate)

1. Brittany Altomare (8, 5, 13)

2. Yealimi Noh (11, 3, 14)

3. Mina Harigae (10, 8, 18)

4. Amy Olson (15, 4, 19)

5. Stacy Lewis (14, 6, 20)

Team USA Captain Patty Hurst gets three (3) picks.

Previous U.S. Solheim Cup Standings

From 8/18/21

U.S. Solheim Cup: Points Race

1. Nelly Korda (579.50)

2. Danielle Kang (495.50)

3. Ally Ewing (314.00)

4. Lexi Thompson (263.50)

5. Jessica Korda (260.50)

6. Austin Ernst (256.50)

7. Megan Khang (238.50)

8. Brittany Altomare (205.00)

9. Angela Stanford (191.50)

10. Stacy Lewis (179.50)

Top seven (7) qualify for Team USA

U.S. Solheim Cup: Rolex Race

1. Lizette Salas (3.36)

2. Jennifer Kupcho (3.23)

3. Yealimi Noh (2.89)

4. Amy Olson (2.85)

5. Brittany Altomare (2.37)

6. Marina Alex (2.24)

7. Stacy Lewis (2.22)

8. Mina Harigae (2.03)

9. Angela Stanford (2.02)

10. Angel Yin (1.93)

Top two (2) qualify for Team USA

Rolex list only includes players who haven’t qualified thru points.

U.S. Solheim Cup: Potential Captain’s Picks

Rank-Player (Pts Standing, Rolex Standing)

1. Amy Olson (11, 3)

2. Angela Stanford (9, 7)

3. Brittany Altomare (8, 5)

4. Stacy Lewis (10, 4)

Team USA Captain Patty Hurst gets three (3) picks.

Previous U.S. Solheim Cup Standings

From 7/13/21

U.S. Solheim Cup: Points Race

1. Nelly Korda (570.50)

2. Danielle Kang (495.50)

3. Ally Ewing (290.00)

4. Lexi Thompson (263.50)

5. Jessica Korda (260.50)

6. Austin Ernst (256.50)

7. Megan Khang (238.50)

8. Brittany Altomare (184.00)

9. Angela Stanford (179.50)

10. Stacy Lewis (173.00)

Top seven (7) qualify for Team USA

U.S. Solheim Cup: Rolex Race

1. Lizette Salas (3.57)

2. Jennifer Kupcho (3.38)

3. Amy Olson (3.03)

4. Stacy Lewis (2.44)

5. Brittany Altomare (2.43)

6. Marina Alex (2.26)

7. Angela Stanford (2.19)

8. Yealimi Noh (2.13)

9. Angel Yin (1.98)

10. Mina Harigae (1.93)

Top two (2) qualify for Team USA

Rolex list only includes players who haven’t qualified thru points.

U.S. Solheim Cup: Potential Captain’s Picks

Rank-Player (Pts Standing, Rolex Standing)

1. Amy Olson (11, 3)

2. Angela Stanford (9, 7)

3. Brittany Altomare (8, 5)

4. Stacy Lewis (10, 4)

Team USA Captain Patty Hurst gets three (3) picks.

Previous U.S. Solheim Cup Standings

From 6/28/21

U.S. Solheim Cup: Points Race

1. Nelly Korda (570.50)

2. Danielle Kang (476.00)

3. Ally Ewing (290.00)

4. Lexi Thompson (260.50)

5. Jessica Korda (256.50)

6. Austin Ernst (238.00)

7. Megan Khang (228.00)

8. Brittany Altomare (184.00)

9. Amy Olson (169.50)

10. Angela Stanford (164.50)

Top seven (7) qualify for Team USA

U.S. Solheim Cup: Rolex Race

1. Lizette Salas (3.56)

2. Jennifer Kupcho (3.44)

3. Amy Olson (3.17)

4. Stacy Lewis (2.47)

5. Brittany Altomare (2.43)

6. Marina Alex (2.26)

7. Angela Stanford (2.23)

8. Yealimi Noh (2.06)

9. Angel Yin (2.00)

10. Mina Harigae (1.62)

Top two (2) qualify for Team USA

Rolex list only includes players who haven’t qualified thru points.

U.S. Solheim Cup: Potential Captain’s Picks

Rank-Player (Pts Standing, Rolex Standing)

1. Amy Olson (9, 3)

2. Angela Stanford (10, 7)

3. Brittany Altomare (8, 5)

4. Stacy Lewis (11, 4)

Team USA Captain Patty Hurst gets three (3) picks.

Previous U.S. Solheim Cup Standings

From 6/22/21

U.S. Solheim Cup: Points Race

1. Nelly Korda (450.50)

2. Danielle Kang (425.00)

3. Ally Ewing (290.00)

4. Lexi Thompson (260.50)

5. Jessica Korda (235.50)

6. Megan Khang (228.00)

7. Austin Ernst (193.00)

8. Brittany Altomare (184.00)

9. Amy Olson (169.50)

10. Angela Stanford (164.50)

Top seven (7) qualify for Team USA

U.S. Solheim Cup: Rolex Race

1. Jennifer Kupcho (3.53)

2. Amy Olson (3.21)

3. Stacy Lewis (2.56)

4. Brittany Altomare (2.47)

5. Lizette Salas (2.45)

6. Marina Alex (2.27)

7. Angela Stanford (2.22)

8. Yealimi Noh (2.06)

9. Angel Yin (2.06)

10. Mina Harigae (1.61)

Top two (2) qualify for Team USA

Rolex list only includes players who haven’t qualified thru points.

U.S. Solheim Cup: Potential Captain’s Picks

Rank-Player (Pts Standing, Rolex Standing)

1. Angela Stanford (10, 7)

2. Brittany Altomare (8, 4)

3. Stacy Lewis (11, 3)

4. Angel Yin (12, 9)

5. Marina Alex (13, 6)

Team USA Captain Patty Hurst gets three (3) picks.

Previous U.S. Solheim Cup Standings

From 6/15/21

U.S. Solheim Cup: Points Race

1. Danielle Kang (425.00)

2. Nelly Korda (390.50)

3. Ally Ewing (266.00)

4. Lexi Thompson (257.70)

5. Jessica Korda (235.00)

6. Megan Khang (228.00)

7. Austin Ernst (190.00)

8. Amy Olson (166.50)

9. Angela Stanford (164.50)

10. Brittany Altomare (155.50)

Top seven (7) qualify for Team USA

U.S. Solheim Cup: Rolex Race

1. Jennifer Kupcho (3.56)

2. Amy Olson (3.25)

3. Stacy Lewis (2.64)

4. Lizette Salas (2.42)

5. Marina Alex (2.31)

6. Angela Stanford (2.27)

7. Brittany Altomare (2.24)

8. Yealimi Noh (2.14)

9. Angel Yin (2.11)

10. Jennifer Song (1.61)

Top two (2) qualify for Team USA

Rolex list only includes players who haven’t qualified thru points.

U.S. Solheim Cup: Potential Captain’s Picks

Rank-Player (Pts Standing, Rolex Standing)

1. Angela Stanford (9, 6)

2. Brittany Altomare (10, 7)

3. Stacy Lewis (11, 3)

4. Angel Yin (12, 9)

5. Marina Alex (13, 5)

Team USA Captain Patty Hurst gets three (3) picks.

Previous U.S. Solheim Cup Standings

From 6/8/21

U.S. Solheim Cup: Points Race

1. Danielle Kang (399.50)

2. Nelly Korda (390.50)

3. Ally Ewing (266.00)

4. Lexi Thompson (257.70)

5. Jessica Korda (235.00)

6. Megan Khang (228.00)

7. Austin Ernst (190.00)

8. Amy Olson (166.50)

9. Angela Stanford (164.50)

10. Brittany Altomare (155.50)

Top seven (7) qualify for Team USA

U.S. Solheim Cup: Rolex Race

1. Jennifer Kupcho (3.57)

2. Amy Olson (3.22)

3. Stacy Lewis (2.64)

4. Lizette Salas (2.42)

5. Marina Alex (2.31)

6. Angela Stanford (2.27)

7. Brittany Altomare (2.24)

8. Yealimi Noh (2.14)

9. Angel Yin (2.11)

10. Jennifer Song (1.61)

Top two (2) qualify for Team USA

Rolex list only includes players who haven’t qualified thru points.

U.S. Solheim Cup: Potential Captain’s Picks

Rank-Player (Pts Standing, Rolex Standing)

1. Angela Stanford (9, 6)

2. Brittany Altomare (10, 7)

3. Stacy Lewis (11, 3)

4. Angel Yin (12, 9)

5. Marina Alex (13, 5)

Team USA Captain Patty Hurst gets three (3) picks.

Previous U.S. Solheim Cup Standings

From 5/31/21

U.S. Solheim Cup: Points Race

1. Nelly Korda (390.50)

2. Danielle Kang (374.00)

3. Ally Ewing (266.00)

4. Jessica Korda (235.00)

5. Lexi Thompson (200.50)

6. Austin Ernst (190.00)

7. Megan Khang (174.00)

8. Angela Stanford (164.50)

9. Stacy Lewis (138.50)

10 Amy Olson (136.50)

Top seven (7) qualify for Team USA

U.S. Solheim Cup: Rolex Race

1. Jennifer Kupcho (3.59)

2. Amy Olson (3.10)

3. Stacy Lewis (2.66)

4. Lizette Salas (2.40)

5. Marina Alex (2.30)

6. Angela Stanford (2.29)

7. Brittany Altomare (2.27)

8. Yealimi Noh (2.19)

9. Angel Yin (1.73)

10. Jennifer Song (1.67)

Top two (2) qualify for Team USA

Rolex list only includes players who haven’t qualified thru points.

U.S. Solheim Cup: Potential Captain’s Picks

Rank-Player (Pts Standing, Rolex Standing)

1. Angela Stanford (8, 6)

1. Stacy Lewis (9, 3)

3. Brittany Altomare (11, 7)

4. Marina Alex (12, 5)

5. Lizette Salas (22, 4)

Team USA Captain Patty Hurst gets three (3) picks.

Previous U.S. Solheim Cup Standings

From 5/24/21

U.S. Solheim Cup: Points Race

1. Nelly Korda (390.50)

2. Danielle Kang (374.00)

3. Jessica Korda (235.00)

4. Ally Ewing (206.00)

5. Lexi Thompson (200.50)

6. Austin Ernst (190.00)

7. Megan Khang (174.00)

8. Angela Stanford (164.50)

9. Stacy Lewis (138.50)

10 Amy Olson (136.50)

Top seven (7) qualify for Team USA

U.S. Solheim Cup: Rolex Race

1. Jennifer Kupcho (3.84)

2. Amy Olson (3.23)

3. Stacy Lewis (2.81)

4. Angela Stanford (2.42)

5. Marina Alex (2.40)

6. Lizette Salas (2.33)

7. Brittany Altomare (2.33)

8. Yealimi Noh (2.22)

9. Angel Yin (1.79)

10. Jennifer Song (1.73)

Top two (2) qualify for Team USA

Rolex list only includes players who haven’t qualified thru points.

U.S. Solheim Cup: Potential Captain’s Picks

Rank-Player (Pts Standing, Rolex Standing)

1. Angela Stanford (8, 4)

1. Stacy Lewis (9,3)

3. Brittany Altomare (11, 7)

4. Marina Alex (12, 5)

Team USA Captain Patty Hurst gets three (3) picks.

Previous U.S. Solheim Cup Standings

From 5/17/21

U.S. Solheim Cup: Points Race

1. Nelly Korda (390.50)

2. Danielle Kang (360.50)

3. Jessica Korda (207.00)

4. Lexi Thompson (200.50)

5. Ally Ewing (192.50)

6. Austin Ernst (190.00)

7. Megan Khang (165.00)

8. Angela Stanford (164.50)

9. Stacy Lewis (138.50)

10 Amy Olson (136.50)

Top seven (7) qualify for Team USA

U.S. Solheim Cup: Rolex Race

1. Jennifer Kupcho (3.88)

2. Amy Olson (3.23)

3. Stacy Lewis (2.84)

4. Angela Stanford (2.41)

5. Marina Alex (2.39)

6. Lizette Salas (2.38)

7. Brittany Altomare (2.37)

8. Yealimi Noh (2.26)

9. Jennifer Song (1.72)

10. Kristen Gillman (1.67)

Top two (2) qualify for Team USA

Rolex list only includes players who haven’t qualified thru points.

U.S. Solheim Cup: Potential Captain’s Picks

Rank-Player (Pts Standing, Rolex Standing)

1. Angela Stanford (8, 4)

1. Stacy Lewis (9,3)

3. Brittany Altomare (11, 7)

4. Marina Alex (12, 5)

Team USA Captain Patty Hurst gets three (3) picks.

Previous U.S. Solheim Cup Standings

From 5/4/21

U.S. Solheim Cup: Points Race

1. Nelly Korda (390.50)

2. Danielle Kang (360.50)

3. Jessica Korda (207.00)

4. Lexi Thompson (200.50)

5. Ally Ewing (192.50)

6. Austin Ernst (190.00)

7. Megan Khang (165.00)

8. Angela Stanford (164.50)

9. Stacy Lewis (138.50)

10 Amy Olson (136.50)

Top seven (7) qualify for Team USA

U.S. Solheim Cup: Rolex Race

1. Jennifer Kupcho (3.88)

2. Amy Olson (3.23)

3. Stacy Lewis (2.84)

4. Angela Stanford (2.41)

5. Marina Alex (2.39)

6. Lizette Salas (2.38)

7. Brittany Altomare (2.37)

8. Yealimi Noh (2.26)

9. Jennifer Song (1.72)

10. Kristen Gillman (1.67)

Top two (2) qualify for Team USA

Rolex list only includes players who haven’t qualified thru points.

U.S. Solheim Cup: Potential Captain’s Picks

Rank-Player (Pts Standing, Rolex Standing)

1. Angela Stanford (8, 4)

1. Stacy Lewis (9,3)

3. Brittany Altomare (11, 7)

4. Marina Alex (12, 5)

Team USA Captain Patty Hurst gets three (3) picks.

Previous U.S. Solheim Cup Standings

From 4/27/21

U.S. Solheim Cup: Points Race

1. Nelly Korda (390.50)

2. Danielle Kang (360.50)

3. Jessica Korda (207.00)

4. Lexi Thompson (200.50)

5. Ally Ewing (192.50)

6. Austin Ernst (190.00)

7. Angela Stanford (157.00)

8. Megan Khang (153.00)

9. Stacy Lewis (138.50)

10 Amy Olson (129.00)

Top seven (7) qualify for Team USA

U.S. Solheim Cup: Rolex Race

1. Jennifer Kupcho (3.92)

2. Amy Olson (3.19)

3. Stacy Lewis (2.88)

4. Megan Khang (2.48)

5. Marina Alex (2.45)

6. Lizette Salas (2.40)

7. Brittany Altomare (2.32)

8. Kristen Gillmen (1.71)

8. Jennifer Song (1.71)

Top two (2) qualify for Team USA

Rolex list only includes players who haven’t qualified thru points.

U.S. Solheim Cup: Potential Captain’s Picks

Rank-Player (Pts Standing, Rolex Standing)

1. Megan Khang (8, 4)

1. Stacy Lewis (9,3)

3. Brittany Altomare (11, 7)

4. Marina Alex (12, 5)

Team USA Captain Patty Hurst gets three (3) picks.

Previous U.S. Solheim Cup Standings

From 4/20/21

U.S. Solheim Cup: Points Race

1. Nelly Korda (372.50)

2. Danielle Kang (360.50)

3. Lexi Thompson (200.50)

4. Austin Ernst (190.00)

5. Ally Ewing (177.50)

6. Jessica Korda (177.00)

7. Megan Khang (153.00)

8. Stacy Lewis (138.50)

9. Angela Stanford (131.50)

10 Amy Olson (129.00)

Top seven (7) qualify for Team USA

U.S. Solheim Cup: Rolex Race

1. Jennifer Kupcho (4.05)

2. Amy Olson (3.29)

3. Stacy Lewis (2.96)

4. Lizette Salas (2.51)

5. Marina Alex (2.45)

6. Brittany Altomare (2.35)

7. Angela Stanford (2.17)

8. Kristen Gillmen (1.81)

Top two (2) qualify for Team USA

Rolex list only includes players who haven’t qualified thru points.

U.S. Solheim Cup: Potential Captain’s Picks

Rank-Player (Pts Standing, Rolex Standing)

1. Stacy Lewis (8,3)

2. Angela Stanford (9, 7)

3. Brittany Altomare (11, 6)

4. Marina Alex (12, 5)

5. Lizette Salas (34, 4)

Team USA Captain Patty Hurst gets three (3) picks.

Previous U.S. Solheim Cup Standings

From 4/13/21

U.S. Solheim Cup: Points Race

1. Danielle Kang (360.50)

2. Nelly Korda (342.50)

3. Lexi Thompson (193.00)

4. Austin Ernst (182.50)

5. Ally Ewing (177.50)

6. Jessica Korda (177.00)

7. Megan Khang (153.00)

8. Stacy Lewis (138.50)

9. Angela Stanford (131.50)

10 Amy Olson (129.00)

Top seven (7) qualify for Team USA

U.S. Solheim Cup: Rolex Race

1. Jennifer Kupcho (4.08)

2. Amy Olson (3.26)

3. Stacy Lewis (2.99)

4. Lizette Salas (2.56)

5. Marina Alex (2.50)

6. Brittany Altomare (2.35)

7. Angela Stanford (2.17)

8. Kristen Gillmen (1.81)

Top two (2) qualify for Team USA

Rolex list only includes players who haven’t qualified thru points.

U.S. Solheim Cup: Potential Captain’s Picks

Rank-Player (Pts Standing, Rolex Standing)

1. Stacy Lewis (8,3)

2. Angela Stanford (9, 7)

3. Brittany Altomare (11, 6)

4. Marina Alex (12, 5)

5. Lizette Salas (34, 4)

Team USA Captain Patty Hurst gets three (3) picks.

Previous U.S. Solheim Cup Standings

From 3/30/21

U.S. Solheim Cup: Points Race

1. Danielle Kang (333.50)

2. Nelly Korda (285.50)

3. Lexi Thompson (193.00)

4. Austin Ernst (182.50)

5. Jessica Korda (177.00)

6. Stacy Lewis (138.50)

7. Ally Ewing (132.50)

8. Angela Stanford (131.50)

9. Amy Olson (129.00)

10. Brittany Altomare (121.00)

Top seven (7) qualify for Team USA

U.S. Solheim Cup: Rolex Race

1. Jennifer Kupcho (4.18)

2. Amy Olson (3.23)

3. Lizette Salas (2.66)

4. Marina Alex (2.55)

5. Yealimi Noh (2.40)

6. Brittany Altomare (2.39)

7. Megan Khang (2.33)

8. Angela Stanford (2.17)

Top two (2) qualify for Team USA

U.S. Solheim Cup: Potential Captain’s Picks

Rank-Player (Pts Standing, Rolex Standing)

1. Angela Stanford (8, 8)

2. Brittany Altomare (10, 6)

3. Marina Alex (12, 4)

4. Megan Khang (11, 7)

5. Yealimi Noh (22, 5)

Team USA Captain Patty Hurst gets three (3) picks.