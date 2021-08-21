MLB Expanded Pitching Comparison
ATL Toussaint(R)662-24.011-16.001-12.414-2 BAL Means(L)1:05p18185-53.441-25.504-32.397-11 BOS Eovaldi(R)1:10p242410-83.916-33.244-55.0212-12 CLE Quantrill(R)7:10p33153-23.242-02.811-23.805-10 LAST APPEARANCE2021VS.OPP.CARBULLPENVS.OPPONENT. DATEOPP.DIPHERW-LIPERARECIPHERAW-L-S 8-16at NYYL5.0420-00.00.000-126.0232.770-0-1 8-17at MINN5.0830-01.09.000-056.0716.272-9-3 NATIONAL LEAGUE. 2021HOMEAWAYTEAM. PITCHERSTIMEGGSW-LERARECERARECERAREC. MIA Alcantara(R)25257-113.391-52.436-64.4010-15 CIN Gutierrez(R)1:10p15158-43.870-00.000-00.009-6 LAST APPEARANCE2020VS.OPP.CARBULLPENVS.OPPONENT. DATEOPP.DIPHERW-LIPERARECIPHERAW-L-S 8-17vs ATLL8.0510-00.00.000-169.0572.223-4-3 N0.0000-00.00.000-00.000.000-0-0 2021HOMEAWAYTEAM. PITCHERSTIMEGGSW-LERARECERARECERAREC. WSH Nolin(L)110-112.000-00.000-112.000-1 MIL Houser(R)2:10p21197-53.552-33.165-23.9313-6 LAST APPEARANCE2020VS.OPP.CARBULLPENVS.OPPONENT. DATEOPP.DIPHERW-LIPERARECIPHERAW-L-S 8-12at NYML3.0840-00.00.000-03.040.000-0-0 8-4vs PITN6.1010-00.00.000-074.0644.147-1-5 2021HOMEAWAYTEAM. PITCHERSTIMEGGSW-LERARECERARECERAREC. PIT Brault(L)330-11.840-13.600-00.930-3 STL Wainwright(R)2:15p242411-73.266-52.795-24.1214-10 LAST APPEARANCE2021VS.OPP.CARBULLPENVS.OPPONENT.www.titusvilleherald.com
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