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Tornado Watch issued for District of Columbia by NWS

weather.gov
 5 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2021-08-18 17:53:00 EDT Expires: 2021-08-18 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: District of Columbia TORNADO WATCH 447 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL FREDERICK IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS PARK FAIRFAX LOUDOUN THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALLENGER CREEK, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, DUNDALK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, FREDERICK, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GREENBELT, HAVRE DE GRACE, HERNDON, JOPPATOWNE, LAUREL, LEESBURG, MANASSAS PARK, MCLEAN, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, STERLING, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WASHINGTON, AND WESTMINSTER.

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#Tornado Watch#College Park#Aspen#Extreme Weather#Dundalk#Edgewood#Eldersburg#Havre De Grace#Parkville#Pikesville
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Environmentweather.gov

Coastal Flood Advisory issued for District of Columbia by NWS

Effective: 2021-08-23 07:00:00 EDT Expires: 2021-08-23 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Target Area: District of Columbia COASTAL FLOOD ADVISORY IN EFFECT FROM 7 AM TO 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Up to one half foot of inundation above ground level expected in low lying areas due to tidal flooding. * WHERE...Shoreline in the District of Columbia. * WHEN...From 7 AM to 11 AM EDT this morning, especially around the time of high tide. * IMPACTS...Shoreline inundation is expected along portions of the seawall adjacent to Ohio Drive and the Hains Point Loop Road, and near the Tidal Basin and Jefferson Memorial. Minor shoreline inundation up to one foot above ground is possible elsewhere. * ADDITIONAL DETAILS...Tides one to one and a half feet above normal. The next high tide at Washington Channel is at 9:19 AM.
Environmentweather.gov

Coastal Flood Advisory issued for District of Columbia by NWS

Effective: 2021-08-23 08:23:00 EDT Expires: 2021-08-23 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Target Area: District of Columbia COASTAL FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Up to one half foot of inundation above ground level in low lying areas due to tidal flooding. * WHERE...Shoreline in the District of Columbia. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning, especially around the time of high tide. * IMPACTS...Shoreline inundation is expected along portions of the seawall adjacent to Ohio Drive and the Hains Point Loop Road, and near the Tidal Basin and Jefferson Memorial. Minor shoreline inundation up to one foot above ground is possible elsewhere. * ADDITIONAL DETAILS...Tides one to one and a half feet above normal. The next high tide at Washington Channel is at 9:19 AM.
Baker County, GAweather.gov

Special Weather Statement issued for Baker, Decatur, Grady, Miller, Mitchell, Thomas by NWS

Effective: 2021-08-23 18:46:00 EDT Expires: 2021-08-23 20:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Baker; Decatur; Grady; Miller; Mitchell; Thomas A strong thunderstorm will impact portions of northeastern Decatur, northern Grady, eastern Miller, Mitchell, central Baker and northwestern Thomas Counties through 830 PM EDT At 724 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Newton, moving south at 20 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Newton, Pelham, Camilla, Ochlocknee, Sale City, Ausmac, Flint, Capel, Cotton, Decatur Co A/P, Harrells Still, Peoples Still, Mimsville, Quality, Branchville, Greenough, Vada, Akridge, Elpino and Hopeful. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
Kent County, DEweather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Kent, New Castle by NWS

Effective: 2021-08-23 19:14:00 EDT Expires: 2021-08-23 20:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Kent; New Castle The National Weather Service in Mount Holly NJ has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern New Castle County in northern Delaware Northern Kent County in central Delaware * Until 800 PM EDT. * At 714 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Green Spring, or 8 miles south of Middletown, moving southeast at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to roofs, siding, trees, and power lines is possible. * Locations impacted include Dover, Middletown, Smyrna, Camden, Clayton, Cheswold, Woodside, Hartly, Rising Sun-Lebanon, Hazlettville, Delaney Corner, Dover Base Housing, Dover Speedway, Green Spring, Rising Sun, Townsend, Wyoming, Odessa, Kenton and Little Creek. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
Bristol County, RIweather.gov

Flood Watch issued for Block Island, Bristol, Eastern Kent, Newport by NWS

Effective: 2021-08-23 19:34:00 EDT Expires: 2021-08-23 20:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Target Area: Block Island; Bristol; Eastern Kent; Newport; Northwest Providence; Southeast Providence; Washington; Western Kent FLOOD WATCH WILL EXPIRE AT 8 PM EDT THIS EVENING The Flood Watch for portions of northern Connecticut, Massachusetts and Rhode Island, including the following areas, in northern Connecticut, Hartford CT, Tolland CT and Windham CT. In Massachusetts, Eastern Franklin MA, Eastern Hampden MA, Eastern Hampshire MA, Northern Worcester MA, Southern Worcester MA, Western Franklin MA, Western Hampden MA and Western Hampshire MA. In Rhode Island, Block Island RI, Bristol RI, Eastern Kent RI, Newport RI, Northwest Providence RI, Southeast Providence RI, Washington RI and Western Kent RI will expire at 8 PM EDT this evening. Flooding is no longer expected to pose a threat. Please continue to heed remaining road closures.
Monroe County, ILweather.gov

Flood Advisory issued for Monroe, Randolph by NWS

Effective: 2021-08-23 18:04:00 CDT Expires: 2021-08-23 21:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Please report observed flooding to local emergency services or law enforcement and request they pass this information to the National Weather Service when you can do so safely. Target Area: Monroe; Randolph The National Weather Service in St Louis has issued a * Small Stream Flood Advisory for South Central Monroe County in southwestern Illinois Central Randolph County in southwestern Illinois Northeastern Sainte Genevieve County in southeastern Missouri * Until 915 PM CDT. * At 604 PM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. This will cause small stream flooding. * Some locations that will experience flooding include Chester, Ste. Genevieve, Bloomsdale, St. Mary, Prairie Du Rocher, Ellis Grove, Kaskaskia, Roots, Kellogg, Modoc, New Palestine and Kidd.
Kent County, DEweather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Kent by NWS

Effective: 2021-08-23 19:29:00 EDT Expires: 2021-08-23 20:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Kent A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT FOR NORTHERN KENT COUNTY At 728 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Smyrna, or 8 miles northwest of Dover, moving southeast at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to roofs, siding, trees, and power lines is possible. Locations impacted include Dover, Smyrna, Camden, Clayton, Cheswold, Woodside, Hartly, Rising Sun-Lebanon, Rising Sun, Hazlettville, Dover Base Housing, Dover Speedway, Wyoming, Kenton, Little Creek, Leipsic, Rodney Village, Kent Acres, Highland Acres and Woodside East. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
Kent County, DEweather.gov

Severe Weather Statement issued for Kent by NWS

Effective: 2021-08-23 19:29:00 EDT Expires: 2021-08-23 20:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Kent A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT FOR NORTHERN KENT COUNTY At 728 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Smyrna, or 8 miles northwest of Dover, moving southeast at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to roofs, siding, trees, and power lines is possible. Locations impacted include Dover, Smyrna, Camden, Clayton, Cheswold, Woodside, Hartly, Rising Sun-Lebanon, Rising Sun, Hazlettville, Dover Base Housing, Dover Speedway, Wyoming, Kenton, Little Creek, Leipsic, Rodney Village, Kent Acres, Highland Acres and Woodside East. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH

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