Tornado Watch issued for District of Columbia by NWS
Effective: 2021-08-18 17:53:00 EDT Expires: 2021-08-18 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: District of Columbia TORNADO WATCH 447 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL FREDERICK IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS PARK FAIRFAX LOUDOUN THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALLENGER CREEK, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, DUNDALK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, FREDERICK, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GREENBELT, HAVRE DE GRACE, HERNDON, JOPPATOWNE, LAUREL, LEESBURG, MANASSAS PARK, MCLEAN, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, STERLING, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WASHINGTON, AND WESTMINSTER.alerts.weather.gov
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