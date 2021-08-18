Tornado Watch issued for Arlington, City of Alexandria, City of Fairfax by NWS
Effective: 2021-08-18 16:43:00 EDT Expires: 2021-08-18 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Arlington; City of Alexandria; City of Fairfax; City of Falls Church; City of Manassas; City of Manassas Park; Clarke; Culpeper; Fairfax; Fauquier; King George; Loudoun; Prince William; Rappahannock; Stafford; Warren TORNADO WATCH 447 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL FREDERICK WASHINGTON IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN SOUTHERN MARYLAND CALVERT CHARLES ST. MARYS IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA KING GEORGE IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM STAFFORD IN NORTHWEST VIRGINIA CLARKE RAPPAHANNOCK WARREN IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN PANHANDLE WEST VIRGINIA JEFFERSON THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALLENGER CREEK, BALTIMORE, BEL AIR, BERRYVILLE, BETHESDA, BOWIE, CALIFORNIA, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHARLES TOWN, CHESAPEAKE BEACH, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, CULPEPER, DAHLGREN, DUNDALK, DUNKIRK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, FALMOUTH, FREDERICK, FRONT ROYAL, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GREENBELT, HAGERSTOWN, HAVRE DE GRACE, HERNDON, HUNTINGTOWN, JOPPATOWNE, LAUREL, LEESBURG, LEXINGTON PARK, LUSBY, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, NORTH BEACH, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, PRINCE FREDERICK, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SHEPHERDSTOWN, SILVER SPRING, SOUTH GATE, ST. CHARLES, STERLING, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WALDORF, WARRENTON, WASHINGTON, WASHINGTON, WESTMINSTER, AND WOODBRIDGE.alerts.weather.gov
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