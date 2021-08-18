(Warning: This post contains spoilers for “Modern Love”‘s “Second Embrace, With Hearts And Eyes Open”) In the second season of Amazon Prime Video’s anthology series “Modern Love,” Sophie Okonedo stars as Elizabeth, a woman who unexpectedly begins a casual fling with her ex-husband, Van (Tobias Menzies), years after they’ve separated. It begins easily enough, with the two reminiscing on their relationship and comparing their parenting styles for their two young girls, before they rekindle their romance for real. But right as Van is about to propose, Elizabeth reveals her breast cancer diagnosis to him, altering the couple’s already complicated dynamic.