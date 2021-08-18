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Alexandria and Arlington crime report

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Washington Post
 6 days ago

Cover picture for the articleThe following information, provided by the Alexandria Police Department and formatted by The Post, shows selected incidents reported by police. Reported incidents did not necessarily occur, and they may be based on preliminary information that is subject to change as a result of further investigation. You can reach the police department directly at 703-838-4636 or visit alexandriava.gov/police.

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#Carjacking#Alexandria#Property Crime#The Post#Ferdinand Day#Robbery N Columbus St#Commonwealth Ave#Crestwood Dr#Park Center Dr
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Maryland StateWashington Post

Southern Maryland crime report

These were among reports received by the Calvert County Sheriff’s Office and the Maryland State Police. Anyone with information is asked to call 410-535-2800 or 301-855-1194 or use the “Submit a Tip” feature on the mobile app. Call the Crime Solvers line at 410-535-2880 or the state police Prince Frederick Barrack at 410-535-1400.
Prince George's County, MDWashington Post

Prince George's crime report

The following information, provided by the Prince George’s County Police Department and formatted by The Post, shows selected incidents reported by police. Reported incidents did not necessarily occur, and they may be based on preliminary information that is subject to change as a result of further investigation. You can reach the police department directly at 301-772-4710.
Fairfax County, VAWashington Post

Fairfax County crime report

The following information, provided by the Fairfax County Police Department and formatted by The Post, shows selected incidents reported by police. Reported incidents did not necessarily occur, and they may be based on preliminary information that is subject to change as a result of further investigation. You can reach the police department directly at 703-246-2253.
Arlington County, VAweather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Arlington, City of Alexandria, City of Fairfax by NWS

Effective: 2021-08-11 17:13:00 EDT Expires: 2021-08-11 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Arlington; City of Alexandria; City of Fairfax; City of Falls Church; City of Fredericksburg; City of Manassas; City of Manassas Park; Fairfax; King George; Prince William; Spotsylvania; Stafford SEVERE THUNDERSTORM WATCH 425 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL FREDERICK IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN SOUTHERN MARYLAND CALVERT CHARLES ST. MARYS IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA CITY OF FREDERICKSBURG KING GEORGE SPOTSYLVANIA IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK FAIRFAX PRINCE WILLIAM STAFFORD THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALLENGER CREEK, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CALIFORNIA, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHESAPEAKE BEACH, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, DAHLGREN, DUNDALK, DUNKIRK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, FALMOUTH, FREDERICK, FREDERICKSBURG, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GREENBELT, HAVRE DE GRACE, HERNDON, HUNTINGTOWN, JOPPATOWNE, LAUREL, LEXINGTON PARK, LUSBY, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, NORTH BEACH, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, PRINCE FREDERICK, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, SPOTSYLVANIA COURTHOUSE, ST. CHARLES, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WALDORF, WASHINGTON, WESTMINSTER, AND WOODBRIDGE.
Alexandria, LAkalb.com

Lack of transparency on crime, City of Alexandria struggles to fulfill public information requests

ALEXANDRIA, La. (KALB) - The City of Alexandria is in the middle of a record-breaking year for crime, but KALB is getting less information on incidents that happen. Following Alexandria Mayor Jeff Hall’s State of the Community update, the mayor was questioned about the lack of transparency that KALB has experienced when trying to find more information about crimes occurring in the city.
Fairfax County, VAWashington Post

Fairfax police are searching for a ‘person of interest’ in Burke double homicide

Fairfax County police have named Bradley Lister, 33, as a person of interest in the double homicide of two women in Northern Virginia. Police say Lister resides in the home in the 6100 block of Eagle Landing Road in Burke, where the bodies were found, and could have more information on the circumstances surrounding the deaths. He is currently unaccounted for and authorities say they are concerned about his welfare.

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