Severe Thunderstorm Watch issued for Arlington, City of Alexandria, City of Fairfax by NWS
Effective: 2021-08-11 17:39:00 EDT Expires: 2021-08-11 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Arlington; City of Alexandria; City of Fairfax; City of Falls Church; City of Fredericksburg; City of Manassas; City of Manassas Park; Fairfax; King George; Prince William; Spotsylvania; Stafford SEVERE THUNDERSTORM WATCH 425 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN SOUTHERN MARYLAND CALVERT CHARLES ST. MARYS IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA CITY OF FREDERICKSBURG KING GEORGE SPOTSYLVANIA IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK FAIRFAX PRINCE WILLIAM STAFFORD THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CALIFORNIA, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHESAPEAKE BEACH, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, DAHLGREN, DUNDALK, DUNKIRK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, FALMOUTH, FREDERICKSBURG, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GREENBELT, HAVRE DE GRACE, HERNDON, HUNTINGTOWN, JOPPATOWNE, LAUREL, LEXINGTON PARK, LUSBY, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, NORTH BEACH, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, PRINCE FREDERICK, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, SPOTSYLVANIA COURTHOUSE, ST. CHARLES, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WALDORF, WASHINGTON, WESTMINSTER, AND WOODBRIDGE.alerts.weather.gov
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