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Severe Thunderstorm Watch issued for District of Columbia by NWS

weather.gov
 6 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2021-08-11 17:39:00 EDT Expires: 2021-08-11 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: District of Columbia SEVERE THUNDERSTORM WATCH 425 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN SOUTHERN MARYLAND CALVERT CHARLES ST. MARYS IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA CITY OF FREDERICKSBURG KING GEORGE SPOTSYLVANIA IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK FAIRFAX PRINCE WILLIAM STAFFORD THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CALIFORNIA, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHESAPEAKE BEACH, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, DAHLGREN, DUNDALK, DUNKIRK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, FALMOUTH, FREDERICKSBURG, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GREENBELT, HAVRE DE GRACE, HERNDON, HUNTINGTOWN, JOPPATOWNE, LAUREL, LEXINGTON PARK, LUSBY, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, NORTH BEACH, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, PRINCE FREDERICK, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, SPOTSYLVANIA COURTHOUSE, ST. CHARLES, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WALDORF, WASHINGTON, WESTMINSTER, AND WOODBRIDGE.

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#Severe Thunderstorm Watch#Virginia City#Extreme Weather#Columbia#Eldersburg#Havre De Grace#Parkville#Pikesville
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Athens County, OHweather.gov

Flash Flood Watch issued for Athens, Gallia, Lawrence, Meigs, Morgan, Washington by NWS

Effective: 2021-08-18 06:22:00 EDT Expires: 2021-08-18 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Athens; Gallia; Lawrence; Meigs; Morgan; Washington FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON EDT TODAY The Flash Flood Watch continues for * Portions of northeast Kentucky, southeast Ohio and West Virginia, including the following areas, in northeast Kentucky, Boyd and Lawrence KY. In southeast Ohio, Athens, Gallia, Lawrence OH, Meigs, Morgan and Washington. In West Virginia, Barbour, Boone, Braxton, Cabell, Calhoun, Clay, Doddridge, Gilmer, Harrison, Jackson WV, Kanawha, Lewis, Lincoln, Logan, Mason, Mingo, Pleasants, Putnam, Ritchie, Roane, Taylor, Tyler, Upshur, Wayne, Wirt, Wood and Wyoming. * Until Noon EDT today. * The remnants of Tropical Storm Fred are moving out of the area, but not before leaving behind between 1 and 3 inches of rain through this morning. Runoff from these rains on top of already saturated soils will lead to a continued potential for flooding.
Grant County, WVweather.gov

Flash Flood Watch issued for Eastern Grant, Eastern Mineral, Eastern Pendleton, Hampshire by NWS

Effective: 2021-08-18 06:00:00 EDT Expires: 2021-08-18 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Eastern Grant; Eastern Mineral; Eastern Pendleton; Hampshire; Hardy; Western Grant; Western Mineral; Western Pendleton FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS AFTERNOON The Flash Flood Watch continues for * Portions of western Maryland, western Virginia and eastern West Virginia, including the following areas: in western Maryland, Central and Eastern Allegany, Extreme Western Allegany and Garrett. In western Virginia, Eastern Highland and Western Highland. In eastern West Virginia, Eastern Grant, Eastern Mineral, Eastern Pendleton, Hampshire, Hardy, Western Grant, Western Mineral and Western Pendleton. * Through this afternoon. * Moderate to heavy showers along with scattered strong thunderstorms from the remnants of Tropical Depression Fred will impact portions of western Maryland and eastern West Virginia. Tropical moisture will lead to potential precipitation rates of 1 to 2 inches per hour. Localized storm total rain amounts in excess of 3 inches are possible due to tropical banding and enhancement along the Allegheny Mountains. * Heavy rain over a short amount of time may result in rapid rises on streams and creeks and in urbanized and poor drainage areas.
Barbour County, WVweather.gov

Flash Flood Watch issued for Barbour, Boone, Braxton, Cabell, Calhoun, Clay, Doddridge by NWS

Effective: 2021-08-18 06:22:00 EDT Expires: 2021-08-18 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Barbour; Boone; Braxton; Cabell; Calhoun; Clay; Doddridge; Gilmer; Harrison; Jackson; Kanawha; Lewis; Lincoln; Logan; Mason; Mingo; Pleasants; Putnam; Ritchie; Roane; Taylor; Tyler; Upshur; Wayne; Wirt; Wood; Wyoming FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON EDT TODAY The Flash Flood Watch continues for * Portions of northeast Kentucky, southeast Ohio and West Virginia, including the following areas, in northeast Kentucky, Boyd and Lawrence KY. In southeast Ohio, Athens, Gallia, Lawrence OH, Meigs, Morgan and Washington. In West Virginia, Barbour, Boone, Braxton, Cabell, Calhoun, Clay, Doddridge, Gilmer, Harrison, Jackson WV, Kanawha, Lewis, Lincoln, Logan, Mason, Mingo, Pleasants, Putnam, Ritchie, Roane, Taylor, Tyler, Upshur, Wayne, Wirt, Wood and Wyoming. * Until Noon EDT today. * The remnants of Tropical Storm Fred are moving out of the area, but not before leaving behind between 1 and 3 inches of rain through this morning. Runoff from these rains on top of already saturated soils will lead to a continued potential for flooding.
Alleghany County, NCweather.gov

Flash Flood Watch issued for Alleghany, Ashe, Surry, Watauga, Wilkes by NWS

Effective: 2021-08-17 15:07:00 EDT Expires: 2021-08-18 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Alleghany; Ashe; Surry; Watauga; Wilkes FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH WEDNESDAY MORNING The Flash Flood Watch continues for * Portions of North Carolina and southwest Virginia, including the following areas, in North Carolina, Alleghany NC, Ashe, Surry, Watauga and Wilkes. In southwest Virginia, Bland, Carroll, Floyd, Grayson, Patrick, Smyth, Tazewell and Wythe. * Through Wednesday morning. * Rainfall amounts of 3 to as much 6 inches of rain are expected to occur today into early Wednesday. Locally higher amounts are possible. * This very heavy rainfall may push many streams and creeks out of their banks, resulting in flooded roads. Mudslides may develop along steeply sloped terrain.
Environmentweather.gov

Coastal Flood Advisory issued for District of Columbia by NWS

Effective: 2021-08-18 02:00:00 EDT Expires: 2021-08-18 06:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Target Area: District of Columbia COASTAL FLOOD ADVISORY IN EFFECT FROM 2 AM TO 6 AM EDT WEDNESDAY * WHAT...Up to one half foot of inundation above ground level expected in low lying areas due to tidal flooding. * WHERE...Shoreline in the District of Columbia. * WHEN...From 2 AM to 6 AM EDT Wednesday, especially around the time of high tide. * IMPACTS...Shoreline inundation is expected along portions of the seawall adjacent to Ohio Drive and the Hains Point Loop Road, and near the Tidal Basin and Jefferson Memorial. Minor shoreline inundation up to one foot above ground is possible elsewhere.. * ADDITIONAL DETAILS...Tides one to one and a half feet above normal. The next high tide at Washington Channel is at 4:36 AM.
Environmentweather.gov

Flash Flood Watch issued for District of Columbia by NWS

Effective: 2021-08-18 05:23:00 EDT Expires: 2021-08-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: District of Columbia FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING The Flash Flood Watch continues for * Portions of DC, Maryland, Virginia and panhandle West Virginia, including the following areas: in DC, District of Columbia. In Maryland, Carroll, Central and Southeast Howard, Central and Southeast Montgomery, Frederick MD, Northern Baltimore, Northwest Harford, Northwest Howard, Northwest Montgomery, Southeast Harford, Southern Baltimore and Washington. In Virginia, Albemarle, Arlington/Falls Church/Alexandria, Augusta, Central Virginia Blue Ridge, Clarke, Culpeper, Eastern Loudoun, Fairfax, Frederick VA, Greene, Madison, Nelson, Northern Fauquier, Northern Virginia Blue Ridge, Orange, Page, Prince William/Manassas/Manassas Park, Rappahannock, Rockingham, Shenandoah, Southern Fauquier, Spotsylvania, Stafford, Warren and Western Loudoun. In panhandle West Virginia, Berkeley, Jefferson and Morgan. * Through this evening. * Multiple rounds of heavy showers and thunderstorms will affect the region through this evening. Tropical moisture will lead to potential precipitation rates of 1 to 2 inches per hour. Localized storm total rain amounts in excess of 3 inches are possible. The best chance for more widespread heavier rainfall will be during the day today. * Heavy rain over a short amount of time may result in rapid rises on streams and creeks and in urbanized and poor drainage areas.
Environmentweather.gov

Coastal Flood Advisory issued for District of Columbia by NWS

Effective: 2021-08-18 03:06:00 EDT Expires: 2021-08-18 06:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Target Area: District of Columbia COASTAL FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM EDT EARLY THIS MORNING * WHAT...Up to one half foot of inundation above ground level in low lying areas due to tidal flooding. * WHERE...Shoreline in the District of Columbia. * WHEN...Until 6 AM EDT early this morning, especially around the time of high tide. * IMPACTS...Shoreline inundation is expected along portions of the seawall adjacent to Ohio Drive and the Hains Point Loop Road, and near the Tidal Basin and Jefferson Memorial. Minor shoreline inundation up to one foot above ground is possible elsewhere.. * ADDITIONAL DETAILS...Tides one to one and a half feet above normal. The next high tide at Washington Channel is at 4:36 AM and.
Albemarle County, VAweather.gov

Flash Flood Watch issued for Albemarle, Arlington, Falls Church, Alexandria, Augusta by NWS

Effective: 2021-08-18 05:23:00 EDT Expires: 2021-08-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Albemarle; Arlington, Falls Church, Alexandria; Augusta; Central Virginia Blue Ridge; Clarke; Culpeper; Eastern Loudoun; Fairfax; Frederick; Greene; Madison; Nelson; Northern Fauquier; Northern Virginia Blue Ridge; Orange; Page; Prince William, Manassas, Manassas Park; Rappahannock; Rockingham; Shenandoah; Southern Fauquier; Spotsylvania; Stafford; Warren; Western Loudoun FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING The Flash Flood Watch continues for * Portions of DC, Maryland, Virginia and panhandle West Virginia, including the following areas: in DC, District of Columbia. In Maryland, Carroll, Central and Southeast Howard, Central and Southeast Montgomery, Frederick MD, Northern Baltimore, Northwest Harford, Northwest Howard, Northwest Montgomery, Southeast Harford, Southern Baltimore and Washington. In Virginia, Albemarle, Arlington/Falls Church/Alexandria, Augusta, Central Virginia Blue Ridge, Clarke, Culpeper, Eastern Loudoun, Fairfax, Frederick VA, Greene, Madison, Nelson, Northern Fauquier, Northern Virginia Blue Ridge, Orange, Page, Prince William/Manassas/Manassas Park, Rappahannock, Rockingham, Shenandoah, Southern Fauquier, Spotsylvania, Stafford, Warren and Western Loudoun. In panhandle West Virginia, Berkeley, Jefferson and Morgan. * Through this evening. * Multiple rounds of heavy showers and thunderstorms will affect the region through this evening. Tropical moisture will lead to potential precipitation rates of 1 to 2 inches per hour. Localized storm total rain amounts in excess of 3 inches are possible. The best chance for more widespread heavier rainfall will be during the day today. * Heavy rain over a short amount of time may result in rapid rises on streams and creeks and in urbanized and poor drainage areas.
Graham County, AZweather.gov

Flood Advisory issued for Graham, Pima by NWS

Effective: 2021-08-17 18:40:00 PDT Expires: 2021-08-18 00:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Remain alert for flooding even in locations not receiving rain. Washes, streams, and rivers can become raging killer currents in a matter of minutes, even from distant rainfall. Target Area: Graham; Pima The National Weather Service in Tucson has issued a * Small Stream Flood Advisory for Southwestern Graham County in southeastern Arizona Northeastern Pima County in southeastern Arizona Southeastern Pinal County in southeastern Arizona * Until 1045 PM MST. * At 744 PM MST, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. This will cause small stream flooding. Between 1 and 2.5 inches of rain have fallen. * Some locations that will experience flooding include Oracle, San Manuel and Campo Bonito.
Environmentweather.gov

Coastal Flood Advisory issued for District of Columbia by NWS

Effective: 2021-08-18 05:15:00 EDT Expires: 2021-08-18 06:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Target Area: District of Columbia COASTAL FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM EDT EARLY THIS MORNING * WHAT...Up to one half foot of inundation above ground level in low lying areas due to tidal flooding. * WHERE...Shoreline in the District of Columbia. * WHEN...Until 6 AM EDT early this morning, especially around the time of high tide. * IMPACTS...Shoreline inundation is expected along portions of the seawall adjacent to Ohio Drive and the Hains Point Loop Road, and near the Tidal Basin and Jefferson Memorial. Minor shoreline inundation up to one foot above ground is possible elsewhere. * ADDITIONAL DETAILS...Tides one to one and a half feet above normal. The next high tide at Washington Channel was at 4:36 AM this morning.
Environmentweather.gov

Flash Flood Watch issued for District of Columbia by NWS

Effective: 2021-08-18 05:23:00 EDT Expires: 2021-08-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: District of Columbia FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING The Flash Flood Watch continues for * Portions of DC, Maryland, Virginia and panhandle West Virginia, including the following areas: in DC, District of Columbia. In Maryland, Carroll, Central and Southeast Howard, Central and Southeast Montgomery, Frederick MD, Northern Baltimore, Northwest Harford, Northwest Howard, Northwest Montgomery, Southeast Harford, Southern Baltimore and Washington. In Virginia, Albemarle, Arlington/Falls Church/Alexandria, Augusta, Central Virginia Blue Ridge, Clarke, Culpeper, Eastern Loudoun, Fairfax, Frederick VA, Greene, Madison, Nelson, Northern Fauquier, Northern Virginia Blue Ridge, Orange, Page, Prince William/Manassas/Manassas Park, Rappahannock, Rockingham, Shenandoah, Southern Fauquier, Spotsylvania, Stafford, Warren and Western Loudoun. In panhandle West Virginia, Berkeley, Jefferson and Morgan. * Through this evening. * Multiple rounds of heavy showers and thunderstorms will affect the region through this evening. Tropical moisture will lead to potential precipitation rates of 1 to 2 inches per hour. Localized storm total rain amounts in excess of 3 inches are possible. The best chance for more widespread heavier rainfall will be during the day today. * Heavy rain over a short amount of time may result in rapid rises on streams and creeks and in urbanized and poor drainage areas.
Cabell County, WVweather.gov

Flash Flood Warning issued for Cabell, Lincoln, Mason, Putnam, Wayne by NWS

Effective: 2021-08-18 08:18:00 EDT Expires: 2021-08-18 09:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Please report Severe Weather to the National Weather Service by calling toll free, 800 401 9535, when you can do so safely. You may also report severe weather by posting your report to the Charleston West Virginia National Weather Service Facebook Page, or by using the Twitter Hashtag, NWSRLX. Target Area: Cabell; Lincoln; Mason; Putnam; Wayne FLASH FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 945 AM EDT THIS MORNING FOR SOUTHEASTERN GALLIA, SOUTHEASTERN LAWRENCE, CABELL, LINCOLN, MASON, WESTERN PUTNAM AND WAYNE COUNTIES At 818 AM EDT, Doppler radar indicated thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between 1.5 and 3 inches of rain have fallen. Flash flooding has been observed along Route 3 between Hamlin and Griffithsville. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Radar. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. Some locations that will experience flash flooding include Huntington, Point Pleasant, Gallipolis, Winfield, Wayne, Hamlin, Proctorville, Beech Fork State Park, Hurricane, Barboursville, Milton, New Haven, Eleanor, Buffalo, Ona, Culloden, Teays Valley, Ranger, Spurlockville and Tornado. FLASH FLOOD...RADAR INDICATED
Highland County, VAweather.gov

Flash Flood Watch issued for Eastern Highland, Western Highland by NWS

Effective: 2021-08-18 06:00:00 EDT Expires: 2021-08-18 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Eastern Highland; Western Highland FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS AFTERNOON The Flash Flood Watch continues for * Portions of western Maryland, western Virginia and eastern West Virginia, including the following areas: in western Maryland, Central and Eastern Allegany, Extreme Western Allegany and Garrett. In western Virginia, Eastern Highland and Western Highland. In eastern West Virginia, Eastern Grant, Eastern Mineral, Eastern Pendleton, Hampshire, Hardy, Western Grant, Western Mineral and Western Pendleton. * Through this afternoon. * Moderate to heavy showers along with scattered strong thunderstorms from the remnants of Tropical Depression Fred will impact portions of western Maryland and eastern West Virginia. Tropical moisture will lead to potential precipitation rates of 1 to 2 inches per hour. Localized storm total rain amounts in excess of 3 inches are possible due to tropical banding and enhancement along the Allegheny Mountains. * Heavy rain over a short amount of time may result in rapid rises on streams and creeks and in urbanized and poor drainage areas.
Pima County, AZweather.gov

Flood Advisory issued for Pima, Pinal by NWS

Effective: 2021-08-17 19:37:00 PDT Expires: 2021-08-17 21:30:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Remain alert for flooding even in locations not receiving rain. Washes, streams, and rivers can become raging killer currents in a matter of minutes, even from distant rainfall. Target Area: Pima; Pinal The National Weather Service in Tucson has issued a * Small Stream Flood Advisory for Southwestern Graham County in southeastern Arizona Northeastern Pima County in southeastern Arizona Southeastern Pinal County in southeastern Arizona * Until 1045 PM MST. * At 744 PM MST, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. This will cause small stream flooding. Between 1 and 2.5 inches of rain have fallen. * Some locations that will experience flooding include Oracle, San Manuel and Campo Bonito.
Moore County, NCweather.gov

Flood Advisory issued for Moore, Richmond by NWS

Effective: 2021-08-18 05:12:00 EDT Expires: 2021-08-20 05:26:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Target Area: Moore; Richmond FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 630 AM EDT THIS MORNING FOR CENTRAL MOORE AND SOUTHEASTERN RICHMOND COUNTIES At 545 AM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Up to 2 inches of rain have fallen. Some locations that will experience flooding include Southern Pines, Carthage, Pinehurst, Aberdeen, Hoffman, Whispering Pines, Pinebluff, Taylortown, and Glendon.
Moore County, NCweather.gov

Flood Advisory issued for Moore, Richmond by NWS

Effective: 2021-08-18 05:02:00 EDT Expires: 2021-08-19 09:12:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Target Area: Moore; Richmond FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 630 AM EDT THIS MORNING FOR CENTRAL MOORE AND SOUTHEASTERN RICHMOND COUNTIES At 545 AM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Up to 2 inches of rain have fallen. Some locations that will experience flooding include Southern Pines, Carthage, Pinehurst, Aberdeen, Hoffman, Whispering Pines, Pinebluff, Taylortown, and Glendon.
Beaver County, UTweather.gov

Flash Flood Watch issued for Lower Washington County, Southwest Utah, Zion National Park by NWS

Effective: 2021-08-18 04:16:00 MDT Expires: 2021-08-19 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Lower Washington County; Southwest Utah; Zion National Park FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING The Flash Flood Watch continues for * A portion of Utah, including the following areas, Lower Washington County, Southwest Utah and Zion National Park. * Through this evening. * Thunderstorms capable of producing torrential rainfall are expected across the watch area later this morning and through late this evening. * Heavy rainfall may result in flash flooding, especially in slot canyons, slickrock areas, small streams and normally dry washes. Debris flows are also possible near recent burn scars.
Floyd County, VAweather.gov

Flood Advisory issued for City of Martinsville, City of Radford, City of Roanoke by NWS

Effective: 2021-08-18 02:10:00 EDT Expires: 2021-08-18 08:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: City of Martinsville; City of Radford; City of Roanoke; City of Salem; Floyd; Franklin; Giles; Henry; Montgomery; Patrick; Pulaski; Roanoke FLOOD ADVISORY WILL EXPIRE AT 6 AM EDT EARLY THIS MORNING FOR HENRY, FLOYD, GILES, MONTGOMERY, PATRICK, PULASKI, FRANKLIN AND ROANOKE COUNTIES AND THE CITY OF MARTINSVILLE, THE CITY OF RADFORD, THE CITY OF ROANOKE AND THE CITY OF SALEM Flood waters have receded. The heavy rain has ended. Flooding is no longer expected to pose a threat. Please continue to heed remaining road closures.
Charleston County, SCweather.gov

Flood Advisory issued for Charleston by NWS

Effective: 2021-08-18 05:39:00 EDT Expires: 2021-08-18 07:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Heavy rain in Downtown Charleston will result in nuisance flooding of low-lying areas. Areas most prone to flooding include the Market, Crosstown, East Bay Street and Morrison Drive. Slow down when traveling and allow extra distance between you and the vehicle ahead. Do not drive into water of unknown depth. Target Area: Charleston The National Weather Service in Charleston has issued a * Flood Advisory for Charleston County in southeastern South Carolina * Until 730 AM EDT. * At 539 AM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. * Some locations that will experience flooding include North Charleston, Hanahan, West Ashley, Downtown Charleston, I-26/I-526 Interchange, James Island, Johns Island, Charles Towne Landing, Maybank Bridge, James Island County Park, Charleston Naval Complex, Charleston Airport, Magnolia Gardens, Citadel Mall, Oakland, Saint Andrews, Westmoreland Bridge, South Windermere and The Citadel. Additional rainfall amounts of 1 to 2 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding.
Lunenburg County, VAweather.gov

Special Weather Statement issued for Lunenburg, Mecklenburg by NWS

Effective: 2021-08-18 03:03:00 EDT Expires: 2021-08-18 08:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: Strong wind gusts are possible with these showers. These wind gusts are capable of knocking down tree limbs, small or weakened trees, and blowing around trash cans, potted plants, lawn furniture, and other light outdoor objects. Target Area: Lunenburg; Mecklenburg A gusty shower will impact portions of central Mecklenburg and southwestern Lunenburg Counties through 830 AM EDT At 759 AM EDT, Doppler radar was tracking a shower near Boydton, or near Chase City, moving northeast at 40 mph. In addition, Doppler Radar has indicated weak rotation with this shower. HAZARD...Winds in excess of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. This strong thunderstorm will be near Chase City around 810 AM EDT. Kells Corner around 815 AM EDT. Rehoboth around 825 AM EDT. Other locations impacted by this storm include Gary, Fairview, Plantersville, Wilburn, Rogers Corner, Loves Mill, North View, Finchley, Finneywood and Skipwith. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...45 MPH

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