Encinitas4Equality holds summer ‘FUNdraiser’
Multicultural Collective Store Manager/Business Panel member LaTonya Powell, Encinitas Mayor Catherine Blakespear and Jeremy Blakespear (Robert_McKenzie) Multicultural Collective Store Manager/Business Panel member LaTonya Powell, Danton Cunningham, Bryttney Salvant, Grace Ramirez, Karanne Stark (Robert_McKenzie) 3/15. Chloe Walecki, Kurt Walecki, Julia McGillicuddy, Kelly Walecki, Clark Walecki (Robert_McKenzie) 4/15. Encinitas Mayor Catherine Blakespear...www.encinitasadvocate.com
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