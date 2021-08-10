Columbia Police Seek Public's Help in Locating Wanted Subject
THE COLUMBIA POLICE DEPARTMENT IS SEEKING THE PUBLIC'S HELP IN LOCATING A WANTED PERSON. EIGHTEEN YEAR OLD DAMONICA ROCHELLE RADLEY IS WANTED FOR ATTEMPTED FIRST DEGREE HOMICIDE, STEMMING FROM A SHOOTING INCIDENT WHICH OCCURRED ON JULY 21ST. ANYONE WITH ADDITIONAL INFORMATION THAT MAY ASSIST IN THIS INVESTIGATION IS ENCOURAGED TO CONTACT THE CRIMINAL INVESTIGATIONS DIVISION OF COLUMBIA POLICE DEPARTMENT AT 931-560-1670, COLUMBIA POLICE DEPARTMENT DISPATCH (24 HOURS) AT 931-388-2727, MAURY COUNTY CRIMESTOPPERS AT 931-381-4900, OR COLUMBIA POLICE SAFE TIP EMAIL TO This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..radio7media.com
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