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Cleveland 9, Cincinnati 3

By Sportradar
Titusville Herald
 6 days ago

E_Ramírez (11). DP_Cincinnati 0, Cleveland 2. LOB_Cincinnati 8, Cleveland 8. 2B_India (19), Aquino (5), Votto (14), Barnhart (18), Straw (2), Rosario (18). 3B_Ramírez (3), Rosario (5). HR_Ramos (2), Ramírez (25), Zimmer (4). SB_India (8). SF_Castellanos (2). IPHRERBBSO. Cincinnati. Castillo L,6-1131-378832. Hoffman22-320014. Wilson111101. Sims110012. Cleveland. Hentges241111. Garza W,2-0211123. Parker210001. Wittgren220002. Sandlin111001.

www.titusvilleherald.com

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#Umpires#Will Little#Cleveland 9#Cf4210 Winker#Cleveland12230010x#Cleveland 2#Cleveland 8#Iphrerbbso
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