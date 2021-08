14 localities in Pahang, Sabah under EMCO from Monday, says Hishammuddin

KUALA LUMPUR (Aug 7): Five localities in Pahang and nine in Sabah will come under the Enhanced Movement Control Order (EMCO) from Monday to Aug 22. Senior Minister of Foreign Affairs (Security Cluster) Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein said the localities in Pahang are FELDA Jengka 18 and Kampung Paya Besar Kertau in Maran; Kampung Orang Asli Sungai Bot, Karak in Bentong; Felda Sungai Panching Selatan in Kuantan and Jalan Feri Lama, Teluk Gading in Rompin.