Roxy’s Retro 8/6/21 Tommy Tutone “Jenny 867-5309”
ANGIE, BETH, ROXANNE AND JENNY…ALL POPULAR GIRL NAMES FROM THE 70’S THAT WENT ON TO BE THE TITLE OF SONGS, BUT THE ONLY ONE TO GIVE OUT HER DIGITS…THAT JENNY GIRL! BUT NO AREA CODE…867 5309…THE SONG THAT WITHOUT MTV WOULD HAVE PROBABLY BEEN A HIT, BUT WITH THE BOOST FROM THE BRAND NEW MUSIC VIDEO CHANNEL…ONE HIT WONDERS TOMMY TUTONE DEFINITELY GOT A BOOST…AND FOR THIS GIRL IT BECAME THE WAY I REMEMBERED PHONE NUMBERS…TURN EM INTO A SONG! BEFORE CELL PHONES I WAS THE GO TO FOR PHONE NUMBERS…THANKS TOMMY TUTONE!NOW DIAL IT UP AND SEE WHO ANSWERS! ~ROXY.wwctfm.com
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