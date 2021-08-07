Missouri Western announces president's honor roll

SAUGERTIES, N.Y. — Saugerties High School has released its high honor, honor, and merit rolls for the fourth quarter. High Honor — McKenna Alberts, Marie Arrandale, Simon Baker, Donovan Barros, Kimberlee Bartells, Collin Biegel, Torri Bilheimer, Emily Bitting, Brooke Bode, Mia Bourguignon, Ryan Brooks, Liam Browne, Madeline Bucci, Lauren Burch, Cole Carey, Jessica Carter, Isabel Cordero, Carmen Costello, Chelsea Cruzado, Molly Daggett, Anthony DaSilva, Cameron Drake, John Dumont, Kobe Edwards, Vaiden Ferraro, Theresa Fiscaletti, Devin Fitzpatrick, Dylan Gallina, Lyndsey Gaulin, Emma Hallion, Joseph Hartrum, Gillian Henderson, Johanna Heppner, Jacobus Hockx, Sophia Kamrass, Anastasia LaPeruta, Colin Leahy, Kaitlyn Lennon, Justine Lenz, Daniel MacIsaac, Angelina Mallia, Hannah Mangione, Seth Martin, John McConnell, Samuel Millham, Jillian Murphy, Brendan Myers, Aiden North, Neve O’Neal, Aedin Piper, Leah Podmayersky, Kaylie Quinn, Nejla Reggero, Ariel Reuss-Panaro, Meylie Reyes, Jennifer Rivera, Brendan Rizzo, Immanuel Roach, Sabrina Roberts, Sana Saleem, Ava Salem, Michael Salmi, Charlie Sasso, Joseph Schaffer, Courtney Sedlak, Kayla Sheeley, Alexander Sirico, Molly Slater, Laila Smith, Olivia Staby, Flynn Steyer, Clinton Stutzman, Kylee Sullivan, GB Sweeney, Henry Tse, Alina Vazquez, Sebastien West, Derek White, Jaden Whittaker, Autumn Williams.
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