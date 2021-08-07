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Missouri Western announces president's honor roll

newspressnow.com
 6 days ago

Cover picture for the articleMissouri Western State University has announced students named to its President’s Honor Roll for the spring semester of 2021. Students who carried 12 hours or more for graded credit and earned a grade point average of 4.0 qualify for the honor. Those on the list from our area include:. Atchison,...

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Emily Williams
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