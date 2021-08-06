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County to trim millage rate for eighth straight year

Thomasville Times-Enterprise
 5 days ago

THOMASVILLE — The Thomas County Board of Commissioners are proposing to roll back the millage rate for the eighth year in a row. Commissioners will adopt a final millage rate at their regular meeting on Tuesday, August 24 at 6 p.m. at the Historic Courthouse. The proposed millage rates are 8.633 for the incorporated areas of the county, 6.73 for unincorporated, 1.669 for emergency services, 2.939 for Fire District 1, 2.901 for Fire District 2 and 2.285 for Fire District 3.

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