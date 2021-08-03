Cancel
CreatorsPublishersAdvertisers
View more in
Music

Roxy’s Retro 8/3/21 A-ha “Take On Me”

wwctfm.com
 3 days ago

Cover picture for the articleI WAS FASCINATED WITH MTV AS SOON AS IT HIT, BUT GROWING UP IN THE COUNTRY, WE NOT ONLY DIDN’T HAVE CABLE, WE COULDN’T GET CABLE! EVERY CHANCE I GOT, I WOULD SNEAK AWAY TO MY FRIEND NICKY’S IN TOWN TO WATCH MY MTV. WHEN THAT WASN’T A POSSIBILITY, THE ALTERNATIVE WAS WATCHING FRIDAY NIGHT VIDEOS WITH MY KID SISTER JAMIE. JAMIE DOESN’T LOVE A WIDE VARIETY OF MUSIC LIKE I DO, EVEN TODAY, BUT WHEN SHE DOES LOVE A SONG…SHE LOVES IT WITH ALL HER BEING! IN 1985, JAMIE AND THE REST OF THE WORLD, INCLUDING ME, WERE ENTRANCED BY A SKETCHY MULLET WEARING NORWEGIAN SYNTH POP OUTFIT…A-HA! THEIR CUTTING EDGE, YET SIMPLISTIC CONCEPT VIDEO AND CATCHY TUNE TOOK THE VIDEO WORLD BY STORM, THE INSTANTLY RECONISABLE AND POPULAR VIDEO GARNERED A-HA 8 MTV VIDEO AWARDS IN ’86. WHILE THE BAND CONTINUED TO RECORD, THEY NEVER REACHED THAT PINACLE AGAIN:( I CANNOT HEAR OR WATCH A-HA’S “TAKE ON ME” WITHOUT THINKING OF MY SIS! THIS ONE’S FOR YOU JAMIE! ~ROXY.

wwctfm.com

Comments / 0

IN THIS ARTICLE
#A Ha#Take On Me#Mtv#Retro#Mtv#Pinacle
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Entertainment
NewsBreak
Music
Related
Musicwwctfm.com

Roxy’s Retro 7/30/21 John Cougar “Jack & Diane”

SONGS CAN REMIND YOU OF THE PAST, AND EVERY NOW AND AGAIN A SONG CAN TRANSPORT YOU BACK TO A VERY SPECIFIC TIME AND PLACE, LIKE 1983, MR MCFALL’S JR HIGH SOCIAL STUDIES CLASS. IT IS STILL ONE OF MY FAVORITE CLASSES EVER, EVEN IF I DID GET IN TROUBLE FOR TALKING QUITE OFTEN AND HAD TO WRITE THE GETTYSBURG ADDRESS, (I KNOW YOU ARE SO SHOCKED) BUT WE COULD ALWAYS COUNT ON MCFALL TO OFFER UP A WAY TO RAISE OUR GRADES WITH CREATIVE EXTRA CREDIT. ONE OF THOSE EXTRA CREDIT QUESTIONS ON A TEST INTRODUCED ME TO THE QUINTESSENTIAL MIDWESTERN-SMALL-TOWN 70’S 80’S EXPERIENCE…AND THE QUESTION WAS “WHERE WERE JACK AND DIANE SUCKING ON A CHILI DOG?” I DIDN’T GET ANY EXTRA CREDIT BECAUSE I HADN’T HEARD THE SONG, BUT IT IMPACTED ME AND STILL MAKES ME SMILE AND I CANNOT HEAR “JACK & DIANE” WITHOUT BEING TRANSPORTED TO THAT CLASSROOM…THANKS FOR THE MEMORY MR MCFALL, AND THANKS TO THAT COOL HOOSIER JOHNNY COUGAR, OR AS HE PREFERS JOHN MELLENCAMP…ARE THERE ANY TASTEE FREEZES LEFT?? ROCK OUT INTO THE WEEKEND, LIKE THE RIGHTEOUS PROUD MIDWESTERNER YOU ARE ~ROXY.
Musicwwctfm.com

Roxy’s Retro 8/2/21 The Buggles “Video Killed the Radio Star”

12:01 AM, AUGUST 1ST 1981…MUSIC TELEVISION LAUNCHED ITS VERY FIRST VIDEO & MADE ME WANT MY MTV! WHILE TODAY’S RETRO CLAIMED THAT THE NEW CABLE TV CHANNEL WAS GOING TO WRECK THE RADIO DJ…THEY WERE WRONG, THANK GOODNESS! MTV DIDN’T KILL THE RADIO STAR, BUT IT DID MAKE THEM SHIFT AND UP THEIR GAMES! THE BUGGLES’ HIT SINGLE , “VIDEO KILLED THE RADIO STAR” IS A PRETTY FANTASTIC SONG AND ALWAYS TAKES ME BACK TO A RIGHTEOUS TIME IN MY LIFE AND IT’S RANKED NUMBER 40 ON VH1’S 1OO GREATEST ONE HIT WONDERS OF THE 80’s BUT I THINK THAT RANK IS LOW! FOR THOSE OF YOU OF A CERTAIN AGE..SING ALONG,YOU KNOW THE WORDS, AND FOR THOSE THAT AREN’T…YOU ARE WELCOME! TODAY’S RETRO…”VIDEO KILLED THE RADIO STAR” FROM THE BUGGLES ~ROXY.
Musicwwctfm.com

Roxy’s Retro 8/4/21 Dire Straits “Money For Nothing”

YESTERDAY’S MTV ANNIVERSARY ROXY’S RETRO WAS INSPIRED BY MY SISTER JAMIE AND I’M KEEPING IT IN THE FAMILY… TODAY’S SELECTION COMES FROM MY DAD’S RECOMMENDATION. IN 1985, MY 14 YEAR OLD SELF TOOK MY DAD’S WORD AS GOSPEL…BIT OF A DADDY’S GIRL HERE. JIM BAKER DOESN’T LIVE FOR MUSIC LIKE I DO, BUT HIS TASTE IN MUSIC IS PRETTY RIGHTEOUS…MINUS THE CELINE DIONE BUSINESS I MENTIONED EARLIER ;D BUT NO ONE IS PERFECT! I DISTINCTLY REMEMBER RIDING IN THE GREEN FORD FARM TRUCK INTO TOWN ON A SUMMER DAY WITH THE WINDOWS DOWN AND THE RADIO PLAYING VERY LOUDLY…IT WAS DIRE STRAITS “MONEY FOR NOTHING” AND DAD SAYS…”NOW THIS IS A GOOD SONG” AND WE WOULD SING AT THE TOP OF OUR LUNGS…AND I WOULD REALLY SING THE I WANT MY MTV PART REALLY REALLY LOUD…CAUSE WELL…WE COULDN’T GET CABLE OUT IN THE MIDDLE OF NOWHERE…SAD FIRST WORLD PROBLEMS, I KNOW… THANKS FOR THE MEMORIES DAD AND DIRE STRAITS…~ROXY.
Musicwwctfm.com

Roxy’s Retro 8/5/21 Peter Gabriel “Sledgehammer”

WHILE MTV LAUNCHED IN 1981, TODAY’S RETRO DIDN’T HIT OUR CONSOLE TV SCREENS TILL ’86…BUT IT MORE THAN MADE UP FOR LOST TIME…BESIDES SWEEPING THE 1987 MTV VIDEO MUSIC AWARDS, IT’S THE MOST PLAYED MUSIC VIDEO EVER ON MTV! FORMER GENESIS FRONTMAN, PETER GABRIEL THINKS OUTSTIDE THE BOX; HIS REVOLUTIONARY STOP ACTION CRAZY COOL MUSIC VIDEO FOR THE EQUALLY OUT OF THE BOX HIT SINGLE, “SLEDGEHAMMER” IS EXAMPLE NUMBER ONE OF HIS PIONEERING CREATIVITY. I HAVE ALWAYS LOVED THE OFF-CENTER, UNUSUAL, REVOLUTIONARY, AND THE WEIRD…PETER GABRIEL AND HIS GROUNDBREAKING “SLEDGEHAMMER” DEFINITELY TICKS ALL THOSE BOXES AND MADE ME FEEL LIKE THERE WERE OTHERS LIKE ME OUT THERE…AND I AM AN ABSOLUTE SUCKER FOR A HORN SECTION AND THAT IS HOW THE WACKY COOLNESS OF PETER GARBIEL’S “SLEDGEHAMMER” KICKS IT ALL OFF! ~ROXY.
Musicwwctfm.com

Roxy’s Retro 7/23/21 The Waterboys “The Whole of the Moon”

WE ALL NEED A SONG THAT REMINDS US TO KEEP DREAMING AND TO THINK BIG! ONE OF THOSE SONGS FOR ME IS THE WATERBOYS’ 1985 SINGLE, “THE WHOLE OF THE MOON” WITH A UNIQUE SOUND, THE BRIT ROCKERS USED HORNS, SYNTHESIZERS, AND STRINGS TO CREATE A MODERN SONG WITH AGES OF WISDOM…REMEMBER TO KEEP THINKING OUTSIDE THE BOX! ~ROXY.
Beauty & Fashionwwctfm.com

Roxy’s Retro 7/27/21 No Doubt “Ex Girlfriend”

I WAS A FAN OF NO DOUBT AFTER HEARING THE FIRST NOTE AND I NOT ONLY ADMIRE GWEN STEFANI FOR HER VOCAL SKILLS & FASHION CHOICES, BUT ALSO FOR HER TENACITY IN A CUT THROAT INDUSTRY! SHE HAS BEEN THROUGH IT ALL AND KEEPS PLOWING FORWARD. SHE PUTS IT ALL OUT THERE, INCLUDING A BIT OF FORESHADOWING OF HOW HER LOVE LIFE WOULD GO; SHE CO WROTE A SONG ABOUT KNOWING HOW A RELATIONSHIP WAS DOOMED FROM THE GET, AND YET, SHE WENT AHEAD WITH IT. BEEN THERE, DONE THAT! “EX GIRLFRIEND” WAS RELEASED 21 YEARS AGO, COINCIDING WITH A FRESH NEW RELATIONSHIP THAT I WAS ABSOLUTELTY EXPECTING TO FAIL. I’D BEEN BURNED A BUNCH OF TIMES IN RELATIONSHIPS AND WASN’T CONFIDENT THIS ONE WOULD STICK, BUT REALLY HOPED IT WOULD, AND IT DID!! HANEY’S A KEEPER…SOMETIMES YOU JUST HAVE TO TAKE THE RISK! AND BONUS…THE MUSIC VIDEO IS RIGHTEOUS! ~ROXY.
Musicwmfe.org

Our Songs Of Summer 2021

“Song of the Summer” may be an unofficial title — it’s not as if there’s a governing board somewhere that makes a formal determination — but when you think of summers past, you know one when you hear it. It’s the song you couldn’t escape; the song that poured out of every open window and loudspeaker for months on end.
CelebritiesHello Magazine

Today's Dylan Dreyer unveils stunning living room in new pregnancy snap

Today host Dylan Dreyer shared a new look inside her home in New York as she posted a new photo on her birthday. The pregnant TV star and her husband Brian Fichera already share two young sons Calvin and Ollie, but they are preparing to welcome another baby – and their house is the perfect spot to raise a family.
CelebritiesPopculture

Beloved Soap Opera Actress Dies at 82

One of Mexico's most beloved and renowned telenovela stars, Lilia Aragón, has died at 82 from undisclosed causes. In a statement shared by the National Association of Actors on Monday, Aragón, who starred in hit soaps like Angelitos Negros, Cuna de Lobos, and Rosa Salvaje, was a revered icon in the industry by fans and colleagues. "The National Association of Actors deeply regrets the death of our colleague Lilia Aragón del Rivero, who was General Secretary of our union during the 2006-2010 period," the association issued in Spanish via their Twitter. "Our sincere condolences to his family and friends. Rest in peace."
Behind Viral VideosPosted by
People

Billie Eilish Laughs Off TikTok Critics Who Claim She's in a 'Flop Era': 'Eat My Dust'

Billie Eilish is dismissing her detractors. In a recent TikTok post set to her song "NDA," the 19-year-old artist shared a video of herself smiling and rolling her eyes with text on the screen that read, "is it just me or is billie in her flop era like why does she suck now..." Eilish wrote in the caption that this type of comment is "literally all i see on this app" lately.
TV SeriesPosted by
TVShowsAce

‘Young And The Restless’ Spoilers: Summer Newman’s SHOCKING Big Announcement

The cat is out of the bag this week on The Young And The Restless. Tara Locke’s (Elizabeth Leiner) treacherous lies and plots are finally exposed. Y&R viewers recall Tara blackmailed Summer Newman (Hunter King) into accepting a job in Italy. Summer was an obstacle in her quest to land Kyle Abbott (Michael Mealor). Therefore Tara threatened to disappear with Kyle’s son. The evil Mrs. Locke got her way. Summer hightailed it out of Genoa City for a job in Italy.
MusicEssence

After Being Removed From Several Festival Lineups, DaBaby Now Wants 'Opportunity To Grow'

The rapper issued a second apology shortly after his performances at Lollapalooza, Day N Vegas, Governors Ball, and Parklife were all canceled. Shortly after DaBaby’s scheduled performance at Chicago’s Lollapalooza music festival was canceled, the promoters of Day N Vegas, Governors Ball, and Parklife in Manchester, England, all removed the controversial rapper from their respective lineups.

Comments / 0

Community Policy