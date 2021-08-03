Roxy’s Retro 8/3/21 A-ha “Take On Me”
I WAS FASCINATED WITH MTV AS SOON AS IT HIT, BUT GROWING UP IN THE COUNTRY, WE NOT ONLY DIDN’T HAVE CABLE, WE COULDN’T GET CABLE! EVERY CHANCE I GOT, I WOULD SNEAK AWAY TO MY FRIEND NICKY’S IN TOWN TO WATCH MY MTV. WHEN THAT WASN’T A POSSIBILITY, THE ALTERNATIVE WAS WATCHING FRIDAY NIGHT VIDEOS WITH MY KID SISTER JAMIE. JAMIE DOESN’T LOVE A WIDE VARIETY OF MUSIC LIKE I DO, EVEN TODAY, BUT WHEN SHE DOES LOVE A SONG…SHE LOVES IT WITH ALL HER BEING! IN 1985, JAMIE AND THE REST OF THE WORLD, INCLUDING ME, WERE ENTRANCED BY A SKETCHY MULLET WEARING NORWEGIAN SYNTH POP OUTFIT…A-HA! THEIR CUTTING EDGE, YET SIMPLISTIC CONCEPT VIDEO AND CATCHY TUNE TOOK THE VIDEO WORLD BY STORM, THE INSTANTLY RECONISABLE AND POPULAR VIDEO GARNERED A-HA 8 MTV VIDEO AWARDS IN ’86. WHILE THE BAND CONTINUED TO RECORD, THEY NEVER REACHED THAT PINACLE AGAIN:( I CANNOT HEAR OR WATCH A-HA’S “TAKE ON ME” WITHOUT THINKING OF MY SIS! THIS ONE’S FOR YOU JAMIE! ~ROXY.wwctfm.com
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