Fort Erie Results Tuesday August 3rd, 2021

Here are Monday’s Lehigh Valley varsity results as well as Tuesday’s schedule. Northern Yankees at Keystone Precision Orioles, 5:45. Final 18-Hole Scores — 16-19 years-old — 1. Josh Suto 36-38—74 (2-over-par, won title with a birdie on the second sudden-death playoff hole); 2. Chase Skrapits 36-38—74; 3. Sebastian Holbrook 37-40—77; 4-T. Derek Rea 44-36—80, Jim Kelly 39-41—80; 6. Tyler Hager 39-42—81; 7-T. Matthew Ronca 40-42—82, Nathan Myers 41-41—82, Connor Reinhard 42-40—82, Drew Bohl 41-41—82; 11. Luke Morgan 42-41—83; 12. Jack Lorenz 44-41—85; 13-T. Nick Blunt 44-42—86, Owen Fahs 42-44—86; 15-T. Patrick Bova 44-43—87, Freddy Bacon 42-45—87; 17-T. Joe Smith 45-43—88, Jimmy Barker 44-44—88, Matthew Barosi 47-41—88, Brady Gallagher 45-43—88, Jaden Kennedy 44-44—88, Andrew Brinker 44-44—88; 23. Trey Spring 46-44—90; 24. Jack Bowser 46-45—91; 25. Aiden Greenberg 45-47—92; 26. Jase Barker 47-47—94; 27. Michael Seidick 53-44—97.