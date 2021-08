Fort Erie Results Tuesday August 3rd, 2021

A-walked for Gardner in the 7th. 1-ran for Higashioka in the 7th. E_Gallo (1). LOB_Baltimore 2, New York 6. 2B_Higashioka (6), Stanton (12), Torres (15), LeMahieu (18). HR_Mountcastle (19), off Taillon; Rizzo (3), off Harvey. RBIs_Mountcastle 2 (62), Hays (38), Rizzo (6), Torres 2 (41), LeMahieu 4 (44), Stanton 3 (53). SB_Hays (2). SF_Mountcastle.