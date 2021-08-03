See vs. Spain. Japan Live Online: Men’s football semifinals in Tokyo 2020, minute by minute | Olympic Games NCZD | Spain | There is game-total
Spain: Unai Simón; Scar Gill, Eric Garcia, Pav Torres, Cucurella; Pedri González, Martin Zubimendi, Mikel Merino; Danny Olmo, Rafa Mir, Michael Wiresball. Japan: கோசை தனி; Sakai, Maya Yoshida, Idakura, Nagayama; Ao Tanaka, Vadaru Endo; Rich Dawn, Tagfusa Kubo, Hadate; Taichi Hayashi. Spain vs. Japan Live: Minute by minute via DT.www.theclevelandamerican.com
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