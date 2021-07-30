Severe Thunderstorm Watch issued for City of Harrisonburg, Rockingham, Shenandoah by NWS
Effective: 2021-07-29 20:47:00 EDT Expires: 2021-07-29 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: City of Harrisonburg; Rockingham; Shenandoah THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 402 TO EXPIRE AT 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MARYLAND THIS ALLOWS TO EXPIRE 2 COUNTIES IN WESTERN MARYLAND ALLEGANY GARRETT IN VIRGINIA THIS ALLOWS TO EXPIRE 3 COUNTIES IN NORTHWEST VIRGINIA SHENANDOAH IN WESTERN VIRGINIA CITY OF HARRISONBURG ROCKINGHAM IN WEST VIRGINIA THIS ALLOWS TO EXPIRE 6 COUNTIES IN EASTERN WEST VIRGINIA GRANT HAMPSHIRE HARDY MINERAL PENDLETON IN PANHANDLE WEST VIRGINIA MORGAN THIS INCLUDES THE CITIES OF CUMBERLAND, FORT ASHBY, FRANKLIN, FROSTBURG, GRANTSVILLE, HARRISONBURG, HARRISONBURG, KEYSER, MOOREFIELD, MOUNTAIN LAKE PARK, OAKLAND, PAW PAW, PETERSBURG, ROMNEY, STRASBURG, AND WOODSTOCK.alerts.weather.gov
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