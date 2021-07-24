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Severe Thunderstorm Watch issued for Becker, Beltrami, Clearwater, Hubbard, Lake of the Woods by NWS

weather.gov
 8 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2021-07-23 19:08:00 CDT Expires: 2021-07-24 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Becker; Beltrami; Clearwater; Hubbard; Lake of the Woods; Mahnomen; Norman; Pennington; Polk; Red Lake SEVERE THUNDERSTORM WATCH 387 REMAINS VALID UNTIL 1 AM CDT SATURDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN NORTH CENTRAL MINNESOTA BELTRAMI HUBBARD LAKE OF THE WOODS IN NORTHWEST MINNESOTA BECKER CLEARWATER MAHNOMEN NORMAN PENNINGTON POLK RED LAKE THIS INCLUDES THE CITIES OF ADA, BAGLEY, BAUDETTE, BEMIDJI, CLEARBROOK, CROOKSTON, DETROIT LAKES, EAST GRAND FORKS, HALSTAD, MAHNOMEN, NAYTAHWAUSH, PARK RAPIDS, RED LAKE FALLS, THIEF RIVER FALLS, TWIN VALLEY, AND WAUBUN.

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#Severe Thunderstorm Watch#River Falls#Central Minnesota#Extreme Weather#Woods#Naytahwaush
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