Significant Weather Advisory for Portions of Tuscaloosa and Fayette Counties
Information from the National Weather Service in Birmingham about a Significant Weather Advisory for Portions of Tuscaloosa and Fayette Counties. SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR NORTHWESTERN TUSCALOOSA AND SOUTHEASTERN FAYETTE COUNTIES UNTIL 545 PM CDT... AT 509 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM OVER BERRY, OR 11 MILES EAST OF FAYETTE, MOVING SOUTHEAST AT 15 MPH. WINDS IN EXCESS OF 40 MPH WILL BE POSSIBLE WITH THIS STORM. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... BERRY, BANKSTON AND NEW LEXINGTON. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TORRENTIAL RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO LOCALIZED FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS. FREQUENT CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM. LIGHTNING CAN STRIKE 10 MILES AWAY FROM A THUNDERSTORM. SEEK A SAFE SHELTER INSIDE A BUILDING OR VEHICLE.tuscaloosathread.com
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