Coastal Flood Statement issued for Coastal Rockingham by NWS

Effective: 2021-07-23 22:00:00 EDT Expires: 2021-07-24 02:00:00 EDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Instruction: Do not drive through flooded roadways. Target Area: Coastal Rockingham * WHAT...Minor flooding possible. * WHERE...In New Hampshire, Coastal Rockingham County. In Maine, Coastal Cumberland and Coastal York Counties. * WHEN...From 10 PM this evening to 2 AM EDT Saturday. * IMPACTS...Some water on low lying roads and property. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. Hampton Harbor NH MLLW Categories - Minor 11.0 ft, Moderate 12.0 ft, Major 13.0 ft MHHW Categories - Minor 1.5 ft, Moderate 2.5 ft, Major 3.5 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 24/12 AM 10.9 1.4 0.7 1 None 24/12 PM 9.2 -0.3 0.5 1 None 25/12 AM 11.1 1.6 0.9 1-2 Minor 25/01 PM 9.5 -0.0 0.7 2 None 26/01 AM 10.9 1.4 0.8 2 None Seavey Island / Portsmouth NH MLLW Categories - Minor 11.5 ft, Moderate 12.5 ft, Major 13.5 ft MHHW Categories - Minor 2.7 ft, Moderate 3.7 ft, Major 4.7 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 24/12 AM 10.8 2.0 0.8 1 None 24/12 PM 9.0 0.2 0.5 1 None 25/01 AM 10.7 1.9 0.7 2 None 25/01 PM 9.3 0.5 0.7 2 None 26/01 AM 10.6 1.8 0.8 2-3 None Portland ME MLLW Categories - Minor 12.0 ft, Moderate 13.0 ft, Major 14.0 ft MHHW Categories - Minor 2.3 ft, Moderate 3.3 ft, Major 4.3 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 23/11 PM 12.1 2.4 0.8 2 Minor 24/12 PM 10.2 0.5 0.6 2 None 25/12 AM 11.9 2.2 0.7 2 None 25/01 PM 10.6 0.9 0.9 2 None 26/01 AM 12.1 2.4 1.0 3 Minor