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15 Bands Similar to Nirvana

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 10 days ago

Cover picture for the articleNirvana has had a massive impact on the music scene during the 90s. The band was formed in 1987 and started in Aberdeen. Their influence on grunge and rock music was huge until Kurt Cobain’s tragic death. It doesn’t mean to say that grunge has also died. There’s actually a...

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#Rock Bands#Art Rock#The Band#Alternative Rock#Pixies#Soundgarden
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