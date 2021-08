Thursday’s Lehigh Valley Varsity Results and Friday’s Schedule

Here are Thursday’s Lehigh Valley varsity results as well as Friday’s schedule.

FRIDAY’S SCHEDULE

SUMMER BASEBALL

Blue Mountain League

Limeport Dodgers at Martins Creek, 6

SUMMER BASKETBALL

Cedar Beach Boys Varsity League

Small School Division Championship

No. 1 Palmerton vs. No. 2 Notre Dame GP, 6

Big School Division Championship

Nazareth/Northampton winner vs. Parkland/Reading winner, 7

Cedar Beach Boys JV League

5 p.m.: Easton Freshmen vs. Salisbury; Parkland Freshmen vs. Dieruff

6 p.m.: Southern Lehigh vs. Notre Dame GP; Central Catholic Freshmen vs. Roberto Clemente

7 p.m.: Emmaus vs. Central Catholic; Easton vs. Whitehall

8 p.m.: Northampton vs. Allen; Freedom vs. Parkland

THURSDAY’S RESULTS

SUMMER BASEBALL

Connie Mack Tournament

HARLEYSVILLE 3, NORTHERN VALLEY 2

Northern Valley 101 000 0 — 2 6 1

Harleysville 000 000 3 — 3 7 1

WP: Joey Nase. LP: Bob Croneberger. Notes: H: Michael Salter 2-2, R. NV: John Lichman 2-2, 2 RBI. Nick Buskirk 2-3.

LOCAL GOLF

Northampton C.C.

Lehigh Valley Open Final 36-Hole Scores — 1. Braden Shattuck, Bidermann Golf Club 69-66—135 (9-under-par, won the title with a birdie on the second sudden-death playoff hole); T-2. Brett Walker, Sunnybrook Golf Club 68-67—135 (9-under-par, parred the second sudden-death playoff hole); T-2. Zach Juhasz (A), Bethlehem, PA 66-69—135 (9-under-par, parred the first sudden-death playoff hole, Shattuck and Walker made birdie), 4. Alex Knoll, Glen Brook Golf Club 67-70—137 -7, T-5. Mike Furey, Saucon Valley Country Club 71-67—138 -6, T-5. John Pillar, CC at Woodloch Springs 68-70—138 -6, T-7. Zac Oakley, Bidermann Golf Club 73-66—139 -5, T-7. Tucker Sandercock (A), Bethlehem, PA 69-70—139 -5, T-9. Rich Steinmetz, Spring Ford Country Club 72-68—140 -4, T-9. Ashley Grier, Overbrook Golf Club 71-69—140 -4, T-9. John Dimler (A), Allentown, PA 70-70—140 -4, T-9. Mark Sheftic, Lookaway Golf Club 70-70—140 -4, T-13. Michael Rushin, Bear Trap Dunes 75-66—141 -3, T-13. Eddie Perrino, Eagle Rock Resort 72-69—141 -3, T-13. Cory Haldaman (A), Upper Saucon Twp., PA 71-70—141 -3, T-13. Brian Bergstol, Shawnee Inn & Golf Resort 70-71—141 -3, T-13. Dustin Wallis, Honey Run Golf Club 68-73—141 -3, T-13. Dave McNabb, Applebrook Golf Club 68-73—141 -3, T-19. Andrew Cornish, Cedarbrook Country Club 72-70—142 -2, T-19. Michael Little, Lookaway Golf Club 68-74—142 -2, T-21. Shawn Matthews, Squires Golf Club 74-69—143 -1, T-21. Jeff Herb, Waynesborough Country Club 73-70—143 -1, T-21. Parks Price, Country Club of York 73-70—143 -1, T-21. Dave Pagett, Whitemarsh Valley Country Club 72-71—143 -1, T-21. Trevor Bensel, Overbrook Golf Club 72-71—143 -1, T-21. Pat Butkus, Tavistock Country Club 71-72—143 -1, T-21. Nate Fry (A), Center Valley, PA 70-73—143 -1, T-21. Noah Firestone, Galloway National Golf Club 70-73—143 -1

Shepherd Hills G.C.

Lehgh Valley Junior Tour Final 18-Hole Scores — 16-19 years-old — 1. Jim Kelly 36-37—73 (3-over-par); 2. Benjamin Ortwein 39-38—77; 3. Derek Rea 40-38—78; 4. Sebastian Holbrook 41-40—81; 5. Mason Stroup 56-50—106; 14-15 years-old — 1. Prithvi Dixit 41-39—80; 2. Jayden Bleiler 38-45—83; 12-13 years-old — 1. Kyan DeLong 63-58—121; 9-11 years-old (nine holes) — 1. Alex DiGiacinto 42; 2. Michael Lee 51.

Old Homestead G.C.

Lehigh Valley Junior Tour Final 18-Hole Scores — 16-19 years-old — 1. Jason Koch 37-33—70 (2-under-par); 2. Joshua Suto 36-35—71; 3. Jim Kelly 34-39—73; 4. Chase Skrapits 38-37—75; 5. Aiden Greenberg 40-38—78; 6. Colin Zavacky 43-36—79; 7. Joey Duffy 43-40—83; 8-T. Nicholas Taborelli 42-42—84, Owen Fahs 41-43—84; 10. Drew Bohl 42-43—85; 11. Sebastian Holbrook 44-43—87; 12. Nathan Steinmetz 49-53—102; 13. Mason Stroup 51-53—104; 14-15 years-old — 1. Justin Edwards 36-43—79; 2. Austin Zweizig 41-39—80; 3. Brady Conlon 46-38—84; 4. Prithvi Dixit 43-43—86; 5. Peter McGinley 49-41—90; 6. Jayden Bleiler 47-44—91; 7. Thomas Ubriaco 49-52—101; 12-13 years-old — 1. Alan Evans 44-41—85; Girls — 1. Evelyn Wong 37-36—73 (1-over-par); 2. Emma Shelby 42-40—82; 3. Danielle Crenshaw 45-44—89; 4-T. Natalie White 49-42—91; Camryn Hoff 50-41—91; 6. Chloe Chase 49-47—96; 9-11 years-old (nine holes) — 1. Anderson Francis 63.

Moselem Springs G.C.

Ladies Golf — 1. Donna Stortz/Ginny Stevenson -8, 2. Sharon Cohen/Trudy Smith E

LATE WEDNESDAY RESULTS

SUMMER BASEBALL

Blue Mountain League

BERLINSVILLE BRAVES 7, LIMEPORT DODGERS 1

Limeport Dodgers 000 010 0 — 1 4 1

Berlinsville Braves 100 600 x — 7 6 0

Millets, Rice (4) and DuBois; Hebert, Teschko (7) and Fischl. WP: Herbert. LP: Millets. Notes: BB: Owen Fischl 2-4, 2B, 3 RBI. Jake Augustus 1-4, R, SB. LD: Pete DuBois 2-2 2B, R, BB.

SUMMER BASKETBALL

Cedar Beach Boys Varsity Playoffs

Palmerton 37, Salisbury 23 (Matt Machalik 17); Notre Dame GP 39, Southern Lehigh 37 (Brendan Boyle 19); Northampton 40, Allen 36 (Lucas Lesko 19); Reading 58, Bethlehem Catholic 44 (Joey Chapman 17)

