A-grounded out for Loup in the 7th. b-grounded out for Bender in the 7th. c-walked for McCann in the 8th. E_McCann (4), Báez (1). LOB_New York 9, Miami 5. 2B_Drury (5), Conforto (11), I.Díaz (6). 3B_Rojas (3). HR_Alonso (24), off Luzardo; Brinson (4), off Megill. RBIs_Drury (12), Alonso (63), Brinson 5 (13), I.Díaz (12). S_Megill.