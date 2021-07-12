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7-12-21 Evening Forecast With Chief Meteorologist Efren Afante

WLTX.com
 15 days ago

Cover picture for the articleSummer weather surprise? Not really. We'll have a chance for afternoon storms, but the hot & humid conditions shouldn't be surprising. Heat indexes stay around 100°.

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#Meteorologist#Humid
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Daily Forecast | The latest from WRDW/WAGT Chief Meteorologist Riley Hale

AUGUSTA, Ga. (WRDW/WAGT) - A surface trough over Georgia will bring scattered storm chances to the CSRA into the overnight. The weather prediction center has a marginal to slight risk for flash flooding for all of the CSRA into tonight. Flooding issues should be confined to mainly poor drainage and low lying areas that get under downpours. Lows will stay in the mid 70s into early Wednesday. Patchy fog will be possible late tonight into early Wednesday.
Marquette, MIUPMATTERS

LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 7/27/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 338 PM EDT TUE JUL 27 2021 /238 PM CDT TUE JUL 27 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLEAR TO PARTLY CLOUDY. PATCHY FOG POSSIBLE. LOWS 55 TO 62. WEDNESDAY...INCREASING CLOUDS WEST TO EAST. SHOWERS AND THUNDERSTORMS BECOMING LIKELY WEST HALF IN THE AFTERNOON...A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS EAST HALF BY EVENING. HIGHS 76 TO 81. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 56 TO 65. THURSDAY...BECOMING MOSTLY CLEAR. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS EARLY...MAINLY EAST. HIGHS 69 TO 78. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 45 TO 62...COOLEST INTERIOR WEST. FRIDAY...MOSTLY CLEAR...BECOMING MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS LATE. HIGHS 69 TO 77. SATURDAY...PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 53 TO 64. HIGHS IN THE 70S. SUNDAY...SLIGHT CHANCE OF SHOWERS FAR EAST. LOWS 47 TO 62...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 70S.
Augusta, GAWRDW-TV

Daily Forecast | The latest from WRDW/WAGT Meteorologist Tim Strong

AUGUSTA, Ga. (WRDW/WAGT) - Dangerous heat will be in the forecast today through Saturday. Stay hydrated, wear light weight/light colored clothing, and NEVER leave pets or kids in the car!. Storms chances look more isolated today, mainly in afternoon and evening. Temperatures will be staying hot and it will be...

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