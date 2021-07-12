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Catskill, NY

FOURTH-QUARTER HONOR ROLLS: Catskill Middle School

Daily Freeman
 15 days ago

Cover picture for the articleCATSKILL, N.Y. — Catskill Middle School has released its high honor, honor, and merit rolls for the fourth quarter. High Honor — Leif Abrahamsen, John Breusch, Travis Bulich, Morgan Chan, Anson Deosaran, Payton Frascello, Alexandra Hallam, Victoria Heim, Quinten Holdridge, Leon Hong, Erik Kirch, Noah Kubicek, Raven Lynch, Ingris Martinez, Collin Minkalis, Adrianna Moon, Jordan Moore, Demetrio Morales, Ananda Rhymaun, Ryan Romaine, Alessia Salierno, Leonard Sperl, Alora Stiles, Santiago Terron, Caleb VanDyke, Kayla Vandermark, Dylan Wamsley, Leanna White, Olivia White, Noah Workman.

www.dailyfreeman.com

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#Catskill Middle School#Tazyiah Green#Camden Shutter
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