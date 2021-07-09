(Published in The Norman Trans...

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U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, AS TRUSTEE FOR RESIDENTAL FUNDING MORTAGE SECURITIES I, INC., MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES, SERIES 2006-S11 Plaintiff. MARVIN CHARLES LACY A/K/A MARVIN C. LACY, DECEASED; GAIL EDNA LACY A/K/A GAIL E. LACY A/K/A EDNA GAIL LACY, DECEASED; SPOUSE, IF ANY OF MARVIN CHARLES LACY; JOHN DOE, OCCUPANT; UNKNOWN HEIRS, SUCCESSORS AND ASSIGNS OF MARVIN CHARLES LACY; ELIZABETH LACY-HILL; AND SIMMONS BANK.

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