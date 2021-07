Sketch for summer. Via satellite, transmitting from northeast Los Angeles — the Aquarium Drunkard Show on SIRIUS/XMU, channel 35. 7pm California time, Wednesdays. SIRIUS 669: Jean Michel Bernard — Générique Stephane ++ Bedlam’s Offspring — I’ll Be There ++ The Emperors — I Want My Woman ++ The Blue Rondos — Baby I Go For You ++ The Graham Bond Organisation — Early In The Morning ++ Bo Diddley — Bo Diddley ++ Cat — Do The Watussi ++ Vichan Maneechot — Dance, Dance, Dance ++ The Shangri-Las — How Pretty Can You Get (Radio Spot) ++ Fleur De Lys — Circles ++ Michelle’s Menagerie — Stay Away ++ The Worlocks — I Love You ++ Blue Condition — Coming Home ++ White Fence — Swagger Vets And Double Moon ++ CAN — Mushroom ++ Ty Segall — The Slider (Ty Rex) ++ Atlas Sound — Recent Bedroom ++ No Age — Sun Spots ++ Julian Lynch — Just Enough ++ Lou Reed — Perfect Day (demo) ++ Mac DeMarco — Rock And Roll Night Club ++ Thee Oh Sees – The Sun Goes All Around ++ Lantern – Bleed Me Dry — Everybody Likes Something Good ++ Aguaturbia — Rollin’ ‘N Tumblin’ ++ Sea-Ders — Thanks A Lot ++ The Olivia Tremor Control — Memories of Jacqueline 1906 ++ The Millennium — I Just Don’t Know To Say Goodbye ++ The Beach Boys – Surf’s Up (solo piano) ++ Harry Nilsson — You Can’t Do That (Alternate Take) ++ Roy Wood — Wake Up ++ Emitt Rhodes — Long Time No See ++ Jacques Dutronc — L’Espace D’Une Fille ++ Jim Schoenfeld — Before ++ The Swamp Rats — I’m Going Home ++ Dennis Wilson / Beach Boys — Lady ++ The Kinks — I Go To Sleep (demo) ++ Le Bain Didonc — 4 Cheveux Dans Le Vent ++ The Brummels — Bof! ++ Chaweewan Dumnern — Sao Lam Plearn ++ Nancy Sinatra (w/ Hal Blaine) — Drummer Man ++ The Motions — Beatle Drums ++ Naomi And The Boys — As Tears Go By ++ The Soul Inc. — Love Me When I’m Down ++ Thee Oh Sees – Mincing Around The Frocks ++ The Allah-Las – Busman’s Holiday ++ The Non Travellin’ Band – Two Hands Full Of Fingers | art michael hentz.