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Coastal Flood Advisory issued for Accomack, Northampton by NWS

weather.gov
 11 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2021-07-08 23:50:00 EDT Expires: 2021-07-09 06:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Remain out of the water to avoid hazardous swimming conditions. Target Area: Accomack; Northampton COASTAL FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 6 AM EDT FRIDAY BEACH HAZARDS STATEMENT REMAINS IN EFFECT FROM 8 AM EDT FRIDAY THROUGH FRIDAY EVENING * WHAT...For the Coastal Flood Advisory, one to two feet of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways along the Chesapeake Bay. For the Beach Hazards Statement, high risk of rip currents in the Atlantic Ocean expected. * WHERE...Accomack and Northampton Counties. * WHEN...From Friday morning through Friday evening for the Beach Hazards, through 6am Friday morning for the Coastal Flood Advisory. * IMPACTS...Dangerous swimming conditions. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. NASSAWADOX CREEK AT BAYFORD VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.0 FT, MODERATE 1.5 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 08/11 PM 3.5 1.5 1.7 4 MODERATE 09/10 AM 2.3 0.3 1.0 2-3 NONE 09/11 PM 2.4 0.4 0.5 1 NONE 10/11 AM 1.9 -0.1 0.5 1-2 NONE 10/11 PM 2.4 0.4 0.5 1 NONE 11/11 AM 2.0 0.0 0.6 1 NONE CHINCOTEAGUE INLET VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 6.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.7 FT, MODERATE 2.2 FT, MAJOR 3.2 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 09/08 AM 1.7 -1.1 -0.4 3 NONE 09/09 PM 3.3 0.5 0.2 1 NONE 10/09 AM 2.4 -0.4 0.2 1 NONE 10/09 PM 3.3 0.5 0.2 1 NONE 11/10 AM 2.7 -0.1 0.4 1 NONE SAXIS VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 4.0 FT, MAJOR 5.0 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 09/12 AM 3.6 2.1 1.0 2-3 NONE 09/12 PM 3.4 1.9 1.4 1-2 NONE 10/01 AM 2.6 1.1 0.0 1 NONE 10/01 PM 2.1 0.6 0.0 1 NONE 11/01 AM 2.6 1.1 0.0 1 NONE 11/02 PM 2.3 0.8 0.2 1 NONE WACHAPREAGUE VA MLLW CATEGORIES - MINOR 6.5 FT, MODERATE 7.5 FT, MAJOR 8.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 2.0 FT, MODERATE 3.0 FT, MAJOR 3.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 09/09 AM 3.4 -1.1 -0.2 1 NONE 09/09 PM 4.6 0.1 -0.2 1 NONE 10/10 AM 3.5 -1.0 -0.1 1 NONE 10/10 PM 4.6 0.1 -0.1 1 NONE 11/10 AM 3.8 -0.7 0.1 1 NONE OYSTER VA MLLW CATEGORIES - MINOR 7.0 FT, MODERATE 7.5 FT, MAJOR 8.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 2.4 FT, MODERATE 2.9 FT, MAJOR 3.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 09/09 AM 2.9 -1.7 -1.0 1 NONE 09/09 PM 5.6 1.0 0.0 1 NONE 10/09 AM 4.0 -0.6 0.0 1 NONE 10/10 PM 5.8 1.2 0.1 1 NONE 11/10 AM 4.3 -0.3 0.2 1 NONE KIPTOPEKE VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.0 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 09/09 AM 2.0 -1.0 -0.3 2-3 NONE 09/09 PM 3.1 0.1 0.1 1 NONE 10/10 AM 2.6 -0.4 0.2 1-2 NONE 10/10 PM 3.1 0.1 0.1 1 NONE 11/10 AM 2.6 -0.4 0.2 1 NONE

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Flood Advisory issued for La Paz by NWS

Effective: 2021-07-19 14:08:00 PDT Expires: 2021-07-19 14:45:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: La Paz THE URBAN AND SMALL STREAM FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM MST THIS AFTERNOON FOR CENTRAL LA PAZ COUNTY At 223 PM MST, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. This will cause urban and small stream flooding. Some locations that will experience flooding include Quartzsite.
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Flood Advisory issued for La Paz by NWS

Effective: 2021-07-19 15:37:00 PDT Expires: 2021-07-19 18:45:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: La Paz THE URBAN AND SMALL STREAM FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM MST THIS AFTERNOON FOR CENTRAL LA PAZ COUNTY At 223 PM MST, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. This will cause urban and small stream flooding. Some locations that will experience flooding include Quartzsite.
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Special Weather Statement issued for Mifflin, Southern Centre by NWS

Effective: 2021-07-19 16:30:00 EDT Expires: 2021-07-19 19:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: Torrential rainfall is also occurring with these storms, and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Mifflin; Southern Centre STRONG THUNDERSTORMS WILL AFFECT PARTS OF MIFFLIN AND SOUTHERN CENTRE COUNTIES UNTIL 745 PM EDT At 715 PM EDT, Doppler radar indicated strong thunderstorms along a line extending from Potters Mills to Reeds Gap State Park. Movement was south at 15 mph. Penny size hail and wind gusts of 50 to 55 mph are possible. Locations impacted include Burnham, Milroy, Yeagertown, Reedsville, Alfarata, Potters Mills, Belltown, Seven Mountains, Reeds Gap State Park, Maitland and Siglerville.
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Severe Weather Statement issued for McHenry by NWS

Effective: 2021-07-19 19:02:00 CDT Expires: 2021-07-19 19:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Prepare immediately for large hail and damaging winds. People outside should move to a shelter, inside a strong building and away from windows. Target Area: McHenry A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 730 PM CDT FOR SOUTHEASTERN MCHENRY COUNTY At 702 PM CDT, a severe thunderstorm was located 6 miles west of Drake, or 29 miles northwest of Harvey, moving south at 20 mph. This is a very dangerous storm. HAZARD...Baseball size hail and 70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be severely injured. Expect shattered windows, extensive damage to roofs, siding, and vehicles. Locations impacted include Drake, Anamoose, Karlsruhe, Balfour, Kief, Bergen and George Lake. HAIL...2.75IN WIND...70MPH

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