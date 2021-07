City of Bend extends local state of emergency through end of August | La ciudad de Bend prolonga el estado de emergencia local hasta finales de agosto

The City of Bend is extending the local state of emergency in response to extreme weather conditions through the end of August. The emergency order includes mobilizing City resources to provide support services to unhoused community members and the immediate ban on the use of all fireworks within the City of Bend. The amended emergency order extends the expiration date from July 9 to August 31 and updates the findings to be more current.

“We appreciate the community’s assistance over the Fourth of July weekend in not using fireworks,” said City of Bend Chief Operating Officer and Assistant City Manager Jon Skidmore. “We had many fewer calls for service with only one citation issued for use of fireworks. Our community stepped up and helped keep Bend safe.”

Despite slightly cooler temperatures this week, local fire risk is still extreme with dry fire fuels in Bend and around the city. Temperatures are expected to rise in the coming days, continuing to impact unhoused and vulnerable community members.

Extending this emergency order provides the City the most flexibility to support unhoused community members and preserve public safety and water resources during these extreme weather conditions. City Council is expected to ratify the emergency declaration at its July 21 meeting.

Fireworks

“It is likely that the City Council will engage in a conversation regarding fireworks regulations starting in August,” said Skidmore. “But through this summer, we are asking community members to refrain from lighting fireworks due to high heat, drought conditions, water curtailment and the extremely dry fuel conditions.”

Community members are encouraged to report the use of fireworks via email at fireworks@bendoregon.gov. Use of fireworks posing an immediate risk to persons or property are emergencies and should be reported by calling 911. Response to all 911 calls for service are based on priority.

Accommodation Information for People with Disabilities

To obtain this information in an alternate format such as Braille, large print, electronic formats, etc. please contact Joshua Romero at 541-693-2185 or jromero@bendoregon.gov.

La ciudad de Bend prolonga el estado de emergencia local hasta finales de agosto

La ciudad de Bend amplía el estado de emergencia local en respuesta a las condiciones meteorológicas extremas hasta finales de agosto. La orden de emergencia incluye la movilización de los recursos de la ciudad para proporcionar servicios de apoyo a los miembros de la comunidad que no están alojados y la prohibición inmediata del uso de todos los fuegos artificiales dentro de la ciudad de Bend. La orden de emergencia modificada amplía la fecha de caducidad del 9 de julio al 31 de agosto y actualiza las conclusiones para que sean más actuales.

"Agradecemos la ayuda de la comunidad durante el fin de semana del 4 de julio de no utilizar fuegos artificiales", dijo el Jefe de Operaciones y Subdirector de la Ciudad de Bend, Jon Skidmore. "Tuvimos muchas menos llamadas de servicio y sólo se emitió una sola citación por uso de fuegos artificiales. Nuestra comunidad se puso en marcha y ayudó a mantener la seguridad en Bend.”

A pesar de las temperaturas ligeramente más frescas de esta semana, el riesgo de incendio local sigue siendo extremo, con combustibles secos en Bend y en los alrededores de la ciudad. Se espera que las temperaturas suban en los próximos días, lo que seguirá afectando a los miembros de la comunidad que no están alojados y son vulnerables.

La prórroga de esta orden de emergencia proporciona a la Ciudad la mayor flexibilidad para apoyar a los miembros de la comunidad que no están alojados y preservar tanto la seguridad pública como los recursos hídricos durante estas condiciones meteorológicas extremas. Se espera que el Consejo Municipal ratifique la declaración de emergencia en su reunión del 21 de julio.

Fuegos artificiales

"Es probable que el Consejo Municipal entable una conversación sobre la normativa de los fuegos artificiales a partir de agosto", dijo Skidmore. "Pero a lo largo de este verano, pedimos a los miembros de la comunidad que se abstengan de encender fuegos artificiales debido al fuerte calor, las condiciones de sequía, el recorte de agua y las condiciones extremadamente secas del combustible".

Se anima a los miembros de la comunidad a informar sobre el uso de fuegos artificiales a través del correo electrónico fireworks@bendoregon.gov. El uso de fuegos artificiales que suponga un riesgo inmediato para las personas o la propiedad es una emergencia y debe denunciarse llamando al 911. La respuesta a todas las llamadas de servicio al 911 se basa en la prioridad.

Información sobre ayuda para personas con discapacidades

Para obtener esta información en un formato alternativo, como Braille, letra grande, formatos electrónicos, etc., ponte en contacto con Joshua Romero en el 541-693-2185 o en jromero@bendoregon.gov.