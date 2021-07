Thursday’s Lehigh Valley varsity results and Friday’s schedule

Here are Thursday’s Lehigh Valley varsity results as well as Friday’s schedule.

FRIDAY’S SCHEDULE

SUMMER BASEBALL

Blue Mountain League

Hellertown Royals at Easton Falcons, 1

Roseto Bandits at Keystone Precision Orioles, 1:30

SUMMER BASKETBALL

Cedar Beach Boys JV League

5 p.m.: Notre Dame GP vs. Salisbury; Dieruff vs. Bethlehem Catholic

6 p.m.: Easton Freshmen vs. Roberto Clemente; Parkland Freshmen vs. Central Catholic Freshmen

7 p.m.: Allen vs. Central Catholic; Whitehall vs. Nazareth

8 p.m.: Emmaus vs. Parkland; Easton vs. Freedom

THURSDAY’S RESULTS

LOCAL GOLF

Green Pond C.C.

Lehigh Valley Junior Golf Tour

Final 18-Hole Scores — 16-19 years-old — 1. Tyler Hager 35-37—72 (1-over-par); 2-T. Nick Blunt 38-38—76, Connor Reinhard 37-39—76; 4. Derek Rea 39-38—77; 5. Matthew Barosi 43-39—82; 6-T. Nathan Steinmetz 41-42—83, Krish Patel 42-41—83; 8-T. Trey Spring 43-42—85, Sebastian Holbrook 44-41—85, Nicholas Taborelli 43-42—85; 11. Mason Stroup 63-54—117.

14-15 years-old — 1. Prithvi Dixit 46-38—84; 2. Justin Edwards 44-46—90; 3. Zachary Miller 46-47—93; 4. Peter McGinley 47-51—98; 5. Cormac McKenna 53-59—112.

12-13 years-old — 1. Gavin Pychinka 42-48---90; 2. Collin Schreiber 43-51---94; 3. Andrew Sundstrom 50-48---98; 4. Ashton Lesher 50-52—102; 5. Cole Dynda 49-55—104 .

Girls — 1. Sydni Sundstrom 50-48—98; 2. Camryn Hoff 51-51—102; 3. Danielle Crenshaw 54-51—105.

Wedgewood G.C.

Lehigh Valley Junior Golf Tour

Final 18-Hole Scores — 16-19 years-old — 1. Benjamin Ortwein 32-38—70 (even par); 2-T. Sebastian Holbrook 38-40—78, Derek Rea 38-40—78; 4. Nicholas Taborelli 44-39—83; 5. Krish Patel 45-40—85; 6. Nathan Steinmetz 43-46—89; 7. Mason Stroup 49-61—110.

14-15 years-old — 1. Thomas Ubriaco 45-45—90; 2. Jayden Bleiler 43-50—93.

12-13 years-old — 1. Gavin Pychinka 40-43—83; 2. Holden Sparks 42-43—85; 3. Collin Schreiber 43-44—87; 4. Ashton Lesher 47-49—96.

Girls — 1. Evelyn Wong 35-39—74; 2. Julia McCloskey 39-41—80; 3. Danielle Crenshaw 42-41—83; 4. Natalie White 41-46—87; 5. Chloe Chase 50-48—98; 6. Camryn Hoff 50-52—102; 7. Allie Tarreto 52-55—107.

9-11 years-old (nine holes) — 1. Marin Hartzel 57.

Brookside C.C.

Women’s Nine-Hole — 1. Linda Clark/Gail McIntyre 39, T2. Linda Palmo/Ilene Prokup 40, T2. Meg Leister/Cindy Beck 40

Hole-In-One

Dawn Gallagher ... Brookside C.C. ... No. 12 ... 90 Yards ... 8-Hybrid

LATE WEDNESDAY RESULTS

SUMMER BASEBALL

Blue Mountain League

NORTHAMPTON GIANTS 9, ROSETO BANDITS 3

Northampton Giants 010 501 2 — 9 10 1

Roseto Bandits 000 020 1 — 3 7 3

Charles, Butterweck (6) and Sulcoski; Sterner, Caladie (5), Farensbach (7) and Young. WP: Charles. LP: Sterner. Notes: NG: - Perich 3-5. Kester 1-4, HR, 3 RBI. RB: Caladie 1-2, 2 RBI.

SUMMER BASKETBALL

Catasauqua Playground Girls League Semifinals

Liberty 25, Salisbury 21 (Ruby Miller 6); Catasauqua 21, Brandywine 16 (Bronwyn Pacchioli 10)

Catasauqua Playground Girls League Final

Liberty 31, Catasauqua 21 (Tamia Bruce 8)

