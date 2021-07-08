St. John Neumann Regional School Honor Roll, third trimester, 2021

Fredonia High School officials have released the school’s honor and merit rolls for the fourth quarter of the 2020-21 school year. They are:. 12th Grade: Joshua Arch, Michael Berg, Charleigh Blair, Abbigail Cady, Marissa Cash, Tess Corell, Max Corsi, Grace Crino, Timothy Davis, Jack Forster, Nicholas Frazier, Katelyn Garigal, Bernadette Gens, Adeliz Gottinger, Dominic Gullo, Joseph Gullo, Madonnina Gullo, Amelia Harper, Jacob Helmer, Gabriel Johnson, Macy Kawski, Ethan Klemann, Bryson Kolassa, Bradley LaGrow, Claire Lanski, Kelly Lucas, Oliver Madariaga, Jonathan Mann, Brena Manning, Isabella Manning, Madison Marsh, Harmony Mercurio, Luke Morris, Emma Munsch, Ronan Murphy, Rhayna Myers, Trevor Napoli, Williams Prevet, Joshua Priolette, Adrianna Pucci, Alexandra Pucci-Schaefer, Seth Putnam, Tyler Putney, Hailey Ritter, Katina Rodriguez, Alexander Rush, Sofia Russo, Nathan Schrantz, Adam Sellari, Anna Shepard, Samantha Tabone, Noah Tarbell, Kyra Taylor, Anna Valone, Raelynn Wilson, Eva Wong.
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