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St. John Neumann Regional School Honor Roll, third trimester, 2021

Times News
 14 days ago

The St. John Neumann Regional School honor roll has been released for the third trimester of the 2020-21 school year. Fourth grade: Carter Tubbs, Carleen Johnson, Shane Moyer, Daniel Slowik. Second honors. Eighth grade: Gavin Kress, Lauren Sheckler. Seventh grade: Canon Morrow. Sixth grade: Brayden Borger, Connor Lawless, Riley Lawless,...

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John Neumann
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#Third Grade#Trimester#Second Grade#Delia Winas Sixth#Canon Morrow Sixth#Canon Morrow Eighth
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