1st-$45,000, Allowance Optional Claiming, 3-Year-Olds & Up , One Mile, On the Turf, Cloudy. Fractional/Final Time: 23.310, 47.810, 1:11.290, 1:22.930, 00.000, 1:34.860. Winner: CH G, 7, by To Honor and Serve-Askbut I Won'ttell. Scratched: Valentine Street, Clever Union, Harvey Wallbanger. HorseWgtPPStrt1/41/23/4StrchFinJockeyOdds. Don'task Don'ttell120212-1½2-½1-hd1-2½1-4S. Elliott1.60. Fred'stwirlincandy122133-1½3-23-3½3-22-noE. Valdez-Jiminez3.30. Henley's Joy12044554-14-33-2¼D. Cabrera1.30. Ezmosh120521-21-1½2-1½2-hd4-3¾I....