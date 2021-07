Canon released Canon EOS C70 firmware version 1.0.1.1. 1. Adds ITU-R.BT.709 standard compliant Gamma[BT.709 Standard / BT.709] the to the Custom Picture. 2. Adds [Whole Area] to the AF Frame option so the camera focuses automatically on a subject at the center of the screen. 3. Object or Face Tracking can now be initiated by touching the LCD monitor during 'Whole Area' AF. 4. Adds [2x] option to the Magnification. 5. Adds [Mask 100%] to the [Aspect Marker] and [Safe Area Marker]. 6. Adds "B&W during Magn." as an option to the Assistance Function menu. 7. Adds View Assist function to video output from the HDMI OUT terminal. 8. Adds EF lenses compatible with EF-EOS R 0.71x Mount Adapter.*1 EF16-35mm f/2.8L II USM EF16-35mm f/4L IS USM EF24-105mm f/4L IS USM EF70-200mm f/2.8L IS II USM EF70-200mm f/2.8L IS III USM EF70-200mm f/4L IS USM EF70-200mm f/4L IS II USM 9. Changes to display the AF frame only when operating the AF, while using with EF-EOS R 0.71x Mount Adapter 10. Adds Wi-Fi adapters tested for use with the camera. ASUS USB-AC68 TP-LINK Archer T9UH.