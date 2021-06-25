Congratulations to Archbishop Ryan’s Class of 2021
Archbishop Ryan High School, 11201 Academy Road, recently distributed diplomas to 217 graduating seniors. The list of graduates is below. Daniella Abel, Franchesca Abel, Michael E. Accetta, Charles Adams, Sean Anderson, Daisy Arnold, Luke Arpino, Emily Bartol, Hailey Barton, Angelique Bayron, Dana Bell, Ryan Berry, Daniela Blanco, Kathryn Bochnak, Jeremy Bony, Hannah Boyd, Makayla Boyle, Mikayla Marie Brennan, Amanda Brooks, Jared Brown, Yixin Emily Cai, Raegan Campagna, Joseph Campbell, Amy Carvalho, Angelique Casem, Diogo Castillo, Alyssa Cavallaro, Ashley Raichel Cesar, Amber N. Cirelli, Jenna Clarency, Stephanie Comoara, Nicholas Costanzo, Carmari Coulter, Lauren B. Coyle, Isaiah Cruz, Jordan Cruz, Carlos Rolando Cruz-Garcia, Makayla Daley, Kylie Davis, Jamel De La Cruz, Diana DeCoo, Emily Deluisi, Tiana Diaz, Emily Elizabeth Dimmick, McCarthy Doe, Nicholas Drea, Matthew Dreibelbis, Michael Dreibelbis, Alyssa Duaime, Emily DuBeck, Justin Eddowes, Emily Ehmann, Michael Eniola, Nicholas Farlow, David Ferrell, Sidiki Fofana, Julianna Elizabeth Fuller, Kayla Gallagher, Isabella Gallo, Ashley Gillen, Raven Gonzalez, Brooke Graham, Grace Gramlich, Justin Grasso, Emily Gudas, Lauren Hagy, Anthony Hall, Kaylee Halpin, Patrick Hamilton and Florence Han.northeasttimes.com