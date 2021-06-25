Cancel
CreatorsPublishersAdvertisers
View more in
Philadelphia, PA

Congratulations to Archbishop Ryan’s Class of 2021

By Northeast Times
Posted by 
NorthEast Times
NorthEast Times
 17 days ago
Cover picture for the article

Archbishop Ryan High School, 11201 Academy Road, recently distributed diplomas to 217 graduating seniors. The list of graduates is below. Daniella Abel, Franchesca Abel, Michael E. Accetta, Charles Adams, Sean Anderson, Daisy Arnold, Luke Arpino, Emily Bartol, Hailey Barton, Angelique Bayron, Dana Bell, Ryan Berry, Daniela Blanco, Kathryn Bochnak, Jeremy Bony, Hannah Boyd, Makayla Boyle, Mikayla Marie Brennan, Amanda Brooks, Jared Brown, Yixin Emily Cai, Raegan Campagna, Joseph Campbell, Amy Carvalho, Angelique Casem, Diogo Castillo, Alyssa Cavallaro, Ashley Raichel Cesar, Amber N. Cirelli, Jenna Clarency, Stephanie Comoara, Nicholas Costanzo, Carmari Coulter, Lauren B. Coyle, Isaiah Cruz, Jordan Cruz, Carlos Rolando Cruz-Garcia, Makayla Daley, Kylie Davis, Jamel De La Cruz, Diana DeCoo, Emily Deluisi, Tiana Diaz, Emily Elizabeth Dimmick, McCarthy Doe, Nicholas Drea, Matthew Dreibelbis, Michael Dreibelbis, Alyssa Duaime, Emily DuBeck, Justin Eddowes, Emily Ehmann, Michael Eniola, Nicholas Farlow, David Ferrell, Sidiki Fofana, Julianna Elizabeth Fuller, Kayla Gallagher, Isabella Gallo, Ashley Gillen, Raven Gonzalez, Brooke Graham, Grace Gramlich, Justin Grasso, Emily Gudas, Lauren Hagy, Anthony Hall, Kaylee Halpin, Patrick Hamilton and Florence Han.

northeasttimes.com
What are your thoughts?
Post
Community Policy
NorthEast Times

NorthEast Times

Philadelphia, PA
980
Followers
1K+
Post
158K+
Views
ABOUT

News for Philadelphia, PA

 https://northeasttimes.com/
RELATED LOCAL CHANNELS
Local
Pennsylvania Education
Philadelphia, PA
Education
City
Philadelphia, PA
RELATED PEOPLE
Person
Amanda Murphy
Person
Amanda Brooks
Person
Emily Harris
Person
Ryan
Person
Joseph Campbell
IN THIS ARTICLE
#Neba#Christian
YOU MAY ALSO LIKE
News Break
High School
News Break
Education
Related
Philadelphia, PAPosted by
NorthEast Times

Congratulations, Abraham Lincoln Class of 2021

Abraham Lincoln High School, 3201 Ryan Ave., recently distributed diplomas to 278 graduating seniors. The list of graduates is below. Areej A. Abdallah, Rosanny Abreu, Aracely M. Acevedo, Dylan Acevedo-Morales, Angelica F. Acosta-Cibrian, Siniya I. Adams, Cherif Adoyi, Mahnoor Alam, Hour H. Aldghim, Elon J. Alexander, Mariya Alghazzawi, Maner Alkteb, Nour M. Alrefae, Steven Alston, Brandon D. Alvarado-Avila, David A. Alvarez, Isaac Alves Moura, Ana Alves-Magalhaes, Khadija Alvi, Jhosteen Armijos Loja, Hassan M. Awwad, Tahany M. Awwad, Elias Ayala, Amir A. Azookari, Thierno Bah, Dionis Bani, Fatema Begum, Samirah M. Bell, Alyssa M. Benjumea, Marissa M. Benjumea, Jahmya A. Bishop, Trinity A. Branch, Alexis C. Brauer, Shanya Brewton, Ahmad R. Brown, Saudia S. Brown, Florcie Brutus, Nyhieem J. Bryant, Sean Buckley, Marvin E. Burgos, Julianne Candelaria, Jonalis Cardona-Nieves, Ricardo Castillo, Christopher C. Catana, Eldricarl CheAkonyeh, Jing Y. Chen, Fanta Cherif, Nene N. Cifuentes, Reanna R. Clark-Reels, Angel Colon, Maxsimas G. Colon, Mariame Conde, Victor A. Cooper, Christopher Crowe, Naijah M. Cruz, Charles N. Curbelo, Kayla M. Curran, Zohra Daoud, Christian Davila, Cameron S. Davis, Gabriela De Deus Fernandes, Jennifer K. De Souza, Yanira Deshields, Luis Eduardo Dias, Gianna L. Dipinto, Joseph M. Dolan and Yirenny Dominguez.
High SchoolPosted by
NorthEast Times

Congratulations, St. Hubert 2021 graduates

St. Hubert High School, 7320 Torresdale Ave., recently distributed diplomas to 113 graduating seniors. The list of graduates is below. Gracey Alexandre, Katelyn Allen, Jennifer Arden, Julia Atkinson, Caitlin Barnard, Brianna Barr, Jalyssa Beavers, Aubrey Beckler, Nancy Bedoya, Celine Beltran, Kylie Bielawski, Deanna Binni-Bowers, Delaney Butler, Alyssa Byrnes, Allison Carley, Yuekun “Alce” Chen, Maria-Louisa Ching, Chase Clifford, Maura Corkery, Sarah Crane, Gillian Dahl-Plizak, Emily DeClerico, Veronica DeNofa, Raelyn Dickerson, Monica Donnelly, Samantha Dutch, Alyssa Egenolf, Makayla Egolf, Emma Fahey, Serena Feliciano, Shannon Frank, Brenna Gispert, Sierra Gozzi, Madison Hancock, Taylor Handley, Jillian Hart, Jennifer Harter, Camille Hayes, Alyssa Heron, Isabella Herrmann, Nicole Huff, Adara Johnson, Nicol Kaczorek, Madison Kerns, Megan Kershaw, Madison Klepesky, Marissa Kramer, Felicia Lazarre, Kaitlyn Lepkowski, Emily Livewell, Bianca Lopez, McKenzie Maher, Gianna Maio, Adriana Maldonado, Gabriella Maldonado and Hailey Malloy.
High SchoolPosted by
NorthEast Times

Congrats to the Father Judge Class of 2021

Father Judge High School, 3301 Solly Ave., recently distributed diplomas to 183 graduating seniors. The list of graduates is below. Kyle Albright, Maximilian Arest, Michael Ascero, Tyler Avallone, Connor Averill, Nicholas Azzarano, Alexander Baron, Zachary Belevan, Dennis Benussi, Matthew Betzner, Liam Biddle, Aaron Bittenbender, Franklin Black III, Colin Black, Dennis Bonner, Kyle Bovitt, James Bowers, Gavin Bowman, Kaelen Bradley, Tristan Bratek, Dylan Brettle, Oliver Brito, Christopher Brock, Anthony Brown, Shawn Brunner, Thomas Callahan, Joseph Campion, Matthew Carr, William Carrigan, Dominic Caruso, Juniel Chavez, Liam Childs, Kieran Clark, Mark Collazo Jr., Keith Collier, Kevin Comey, Ian Cordray, Jeremy Cox, Zachary Cross, Gavin Culver, Shane Curran, David Curry, Patrick Darrah, Joseph Davila, Anthony DeLuca, Jaden Desarden, Nicholas Donato, Matthew DuBeck, Jeffrey Duda, Dylan Dydak, Luke Elitz, Alexander Ercolino, Clarence Estriplet, Sean Evans, Daniel Fierimonte, Tahj Fils-Aime, Anthony Firth, Jason Fischer, Sean Ford and Michael Fox.
Philadelphia, PAPosted by
NorthEast Times

Congrats, MaST Charter High School Class of 2021

MaST Community Charter High School, 1800 Byberry Road, recently distributed diplomas to 106 graduating seniors. The list of graduates is below. Celena Abraham, Joel Abraham, David Abramov, Payal Amin, Alessandra Arehart, Montara Bader, Connor Barclay, Christopher Batista, Ashley Benny, Jayden Birchmore, Colin Bivenour, Ciara Blank, Jaiden Brown, Jalen Brown, Justin Brown, Gabrielle Canales, Madison Carsley, Jacqueline Chen, Kassondra Cofer, Rachel Cohen, Alexandria Costello, Michael Costello, Ryan DeYoung, Daniel Dimchenko, Andrew Dodd, Jacob Dodd, Jada Douglas, Natalie-Marie Dudych, Molly Dugan, Marissa Dwyer, Ethan Fagan, David Farina, Madison Fischer, Hannah Fitzsimmons, Madison Fowler, Ryan Gack, Aniyah Gary, Dakota Giammarco, Dylan Goodwin, Ryan Goodwin, Aryanna Green, Laurie Grensky, Isabella Hartley, Shealyn Haubrick, Natalie Helm, Jayla Henderson, Natalie Henehan, Cassidy Hess, Morgan Hess, Nicholas Hudson and Ashny Jacob.
Philadelphia, PAPosted by
NorthEast Times

Congrats, Class of 2021 at Calvary Christian Academy

Congratulations to the Class of 2021 at Calvary Christian Academy High School, 13500 Philmont Ave. In all, there were 83 graduates. Below is a list of the graduates. Austin Abraham, Motunrola Adebonojo, Katelyn Allinson, Leah Angstadt, Luke Appleton, Carlos Aroche, Dell Barber, Julianna Bausch, Priscilla Berzin, Esther Bitencourt, Lydia Brown, Bridget Carnila, Kennedy Cash, David Cassel, Austin Chandler, Richard Conti, Zachary Croy, Holly Dass, John Davis, Chloe Ehrgott, Tamara Estrada-Martinez, John Feenan, Annika Felt, Ian Felt, Matthew Galanaugh, Jeremy George, Jenna Heilig, Bridget Higgins, Miya Hunt, James Jefferys, Joshua John, Samuel John, Abigail King, Alexander Kogutov, Kathryn Kolonja, Yeva Ladygina, Sofia Lazzaro, Lovel Lee, Suzanne Mathews, Kayla McBride, Elias Mejia-Hernandez and Bailey Mendham.
Philadelphia, PAPosted by
NorthEast Times

Congratulations to the Frankford High Class of 2021

Congratulations to the Class of 2021 at Frankford High School, 5000 Oxford Ave. In all, there were 174 graduates. Below is a list of the graduates. Jameel Agard-Rogers, Kierra Akins, Kyle Akins, Alain Alcis, Mondrea Alston, Robianny Alvarado-Perez, Yanira Anastacio, Janiah Anderson-Dabney, Mariah Anderson-Dabney, Lisandro Barrera Borges, Brian Batista-Garcia, Kelvin Bello-Fortuna, Douglas Bieber, Michael Bieber, Jonathan Bowie, Derrick Brazelton, Christion Bullock, Ashmir Bunting, Quaseem Bunting, Francisco Burks, Damon Butts, Michael Butwel, Oliver Calo-Rodriguez, Yuniel Canario Acosta, James Carroll, Tevin Carter, Cecilio Castillo, Scarlet Cepeda, Latrell Clark, Nina Cole, Zaire Collins, Jesse Colon, Julian Colon, Phylicia Conover, Ashly Cordero-Arriaza, Amir Costin, Joselyn Cotto, Alayna Cruz, Crismy Cruz-Jorge, Jose Cruz-Marte, Cristina Cruz-Smith, Marrissa Cunningham, Aderah Davis, Diesse DeJesus, Emani Deshields, Jamal Draper, Andrew Duran, Isaac Elmine, Rosammy Espino-DeLeon, Jordan Faison, Selena Figueroa, Jhene Florius, Tymir Foster, Kayla Gadson-Winston, Amiah Gans, Genyer Garcia, Aaliyah Gonzalez, Luis Gonzalez, Nesta Gray, Rekel Gray, Soufiane Hamdou, Darrien Hampton, Diallo Hardy, Kameron Hatfield, Imani Hayward, Tiekeis Haywood, Nathalie Henry, Lisbeth Hidalgo-Cruz, Rasheen Hill, Zaheem Hooks, Marion Hoxha, Tyjade Johnson, Alexander Jones, Diamond Jones, Jazmine Jones-Washington, Cristian Juarez Piox, Amara King, Ijahnae Knight, Patrick Latagnac, Jacob Latorre, Kevin Laws, Daira Leach, Ziyyanah Leftridge, Zion Mason and Steven Mason.
Philadelphia, PAPosted by
NorthEast Times

Congrats to the Class of 2021 at First Philadelphia Prep

Congratulations to the Class of 2021 at First Philadelphia Preparatory Charter School, 4300 Tacony St. In all, there were 91 graduates. Below is a list of the graduates. Eviani Aguila, Sharon Akinmade, Caron Allen, Nana Ankoma-Darko, Maher Awwad, Alex Baez, Rachel Bolognone, Kayla Brown, Majesty Brown, Jacob Bultron, Marina Burgos, Robert Cabell, Nevaeh Carswell, Ayden Chadwick, Jose Concepcion, Yamira Davy, London Demota, Michael Dengel, Haneef Dickens, Kayla Edwards, Armani Felder, Juliana Flores, Nathanuel Frezzell, Jose Garcia, Ayanna Grant, Nysirah Hall, Samir Hart, Kristyana Hines, Aaron Hopkins, Kirah Jackson, Amanie Johnson, Christina Johnson, Dayshawn Johnson, Siani Johnson, Marc Jones, Caitlyn Kieffer, Charles Kieffer, Symere Kou, Tahir Littlejohn, Jaeden Logan, Deva Martin, Diamond Martin, Gabriel Martinez, Rick Martinez, Jeniel Martinez-Llanot and Ishaine Mayfield.
Philadelphia, PAPosted by
NorthEast Times

Congratulations, Philadelphia Academy Charter High School Class of ’21

Congratulations to the Class of 2021 at Philadelphia Academy Charter High School, 1700 Tomlinson Road. In all, there were 93 graduates. Below is a list of the graduates. Avery Allen, Setareh Atighechi, Nicolas Baroudi, Alison Beka, Maxim Bentsionov, Swetha Binu, T’Anni Booker, Nzingha Bouy, Mollie Carolan, Michael Caspar, Tiphanie Chang, DeYahni Chester, Robyn Clark, Kiara Collado, Alyssa Davila, Zaire Dawkins, Anthony Desher, Brendan Diamond, Angelina DiGregorio, Justin DiMaio, Jolyssa Echevarria, Emilie Ely, India Eugene, Elena Formichelli, James Furey, Lily Gaither, Connor Gallagher, Ariana Gedeus, Maurice Gill, Alyssa Giorla, Corey Goodwin, Nicholas Gorski, Victoria Gray, Harley Hamusten, Madalynn Hesser, Alexander Horan, Amir Howard, Madilyn Hunter, Stanislav Iazykov, Arris Jackson, Thomas Jackson, Annmarie Joshy, Aidan Kahlert, Angelo LaPalomento, Robert Lare, Davemixon Laroche, Robert Lavelle, Brett Law, Kyle Lentz and Nathan Liszewski.
Philadelphia, PAPosted by
NorthEast Times

Congratulations, George Washington Class of 2021

George Washington High School, 10175 Bustleton Ave., recently distributed diplomas to 240 graduating seniors. The list of graduates is below. Irodakhon Abdulkhayeva, Nozim Abdunabieva, Saad Abouakil, Mohammad Abuhaltam,. Warood Abuhillo, Aliza Abylova, Sahil Ahmed, Diana Akhmetalieva, Islam Aldodoo, Jerry Alexander, Cristian Alicea, Farida Aly, Jannatun Amika, Karan Amin, Stephany Andrade,...
Nazareth, PAPosted by
NorthEast Times

Congrats, Nazareth Academy High School Class of ’21

Nazareth Academy High School, 4001 Grant Ave., recently distributed diplomas to 101 graduating seniors. The list of graduates is below. Isabella Aleman, Genevieve Baldomero, Megan Barlow, Taylor Beauchmin, Kaitlyn Bembischew, Madalyn Beretzki, Madison Blackshire, Hannah Brandt, Alexandra Braun, Caleigh Bristow, Courtney Bristow, Gianna Brock, Angela Brunetti, Fiona Buck, Jordan Budney, Arianna Cabrera, Madison Cassidy, Gabriele Celona, Erin Ciarlante, Malia Cipolloni, Sophia Colosimo, Elizabeth Corbett, Ava Crussard, Emma Cusano, Bella Davenport, Kayla Delmoral, Alyssa Devine, Erin Fagan, Haley Farmer, Jillian Faustino, Olivia Fennell, Colleen Flannery, Kristen Frain, Sophie-Anne Francis, Keely Gallagher, Erin Graff, Nitya Guduru, Leilani Ingham, Ashley Jesionowski, Danielle Juliano, Carly Krieger, Timoney Lamplugh, Samantha Landis, Zehui Li, Allison Loper, Isabella Lucano, Madison Maguire, Mia Maldonado, Amanda Marino, Regina Marion, Alexandria Marro and Savannah McClendon.
Bristol, PAPosted by
NorthEast Times

St. Martha principal calls it a career

The St. Martha Elementary School class of 2021 graduated last Wednesday, marking the end of principal Karen Donofry’s 15-year tenure at the school and 40-year career in Catholic education. Donofry formerly taught at St. Mark, in Bristol, St. Ephrem and St. Josaphat Ukrainian. She was vice principal at St. Anselm...
Philadelphia, PAPosted by
NorthEast Times

Shull proud of Franklin Towne teammates

Alexa Shull was really looking forward to her vacation. She just wish it could have been delayed a little. Shull is a recent graduate of Franklin Towne Charter High School, and this year she was the starting second baseman on the softball team. The team went undefeated in Public League...
Philadelphia, PAPosted by
NorthEast Times

Mehaffey sets table for memorable year

Reilly Mehaffey knew her role well. She did that, then went above and beyond. Mehaffey is a senior on the Archbishop Ryan High School softball team, and as the leadoff hitter, her main job at the plate was to get on base. She did that regularly, too. But she also...

Comments / 0

Community Policy