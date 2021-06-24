Singers warm their vocal cords at Country Showdown preliminaries
MARYVILLE, Mo. — Pickup Country KNIM’s Ninth annual Country Showdown preliminaries were held Saturday, June 19. Those competing included: Lonia Bowen, Maryville; Codi Nuckolls, Maryville; Nicole Salmond, Maryville; Destonee Van Boening, Maryville; Sydney Billings, Barnard; Decker Heyde, Stanberry; Stephanie Neal, Maryville; P&T, Maryville; Lone Wolf (Tom Downing), Maryville; Kaci Billings, Barnard; Markham Harris, Maryville; Megan Helzer, Graham; Brian Lynn, Maryville; and Meva Alden, Carlisle, Iowa.www.maryvilleforum.com
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