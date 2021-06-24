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Canterbury Park Results Wednesday June 23rd, 2021

By The Associated Press
midfloridanewspapers.com
 6 days ago

4th-$100,000, Stakes, 3-Year-Olds & Up , Five Furlongs, On the Turf, Clear. Fractional/Final Time: 20.930, 43.300, 00.000, 00.000, 00.000, 55.310. Winner: DK B/ G, 8, by Discreetly Mine-Jazzy Melissa. HorseWgtPPStrt3/163/8StrchFinJockeyWinPl.Sh.Odds. Jazzy Times118423-14-24-2½1-hdC. Lindsay22.208.805.2010.10. High Crime118164-1½3-½3-2½2-¾C. Miller3.602.602.00. Wellabled118831-31-½1-23-½J. Loveberry3.202.00. Chess Master120542-hd2-22-½4-½T. Kennedy6.00. Fireman Oscar11828887-½5-2¼A. Quinonez22.80. Minister of Soul118356-1½6-16-16-1L. Fuentes9.20. Mister Banjoman118677-6½7-3½87-½L....

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