Thistledown Results Wednesday June 23rd, 2021

1st-$10,700, Claiming, 3-Year-Olds & Up , One Mile, Dirt, Clear. Fractional/Final Time: 23.440, 47.800, 1:13.400, 00.000, 00.000, 1:40.820. HorseWgtPPStrt1/41/23/4StrchFinJockeyWinPl.Sh.Odds. Port Hunter12324662-hd2-31-nkD. Haldar11.402.802.604.70. Smash119612-3½2-½1-41-1½2-5½A. Serpa2.802.600.90. Debdurite121453-1½3-2½3-hd3-43-2A. Chavez2.803.10. Noble Behavior119134-1½5-25-1½4-24-2½E. Barbaran8.30. Guccissimo121365-14-hd65-hd5-6¼Y. Correa6.80. Tropical Cyclone119521-11-1½4-266B. Tapara20.30. $1 Exacta (2-6) paid $20.80; $0.1 Superfecta (2-6-4-1) paid $18.85; $1 Trifecta (2-6-4) paid $68.10;. (c)...