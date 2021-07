Mayor Durkan Announces September 30 Extension of Eviction Moratoria and Continuation of Additional COVID-Related Protections

中文翻譯

한국어 번역

As State and County Distribute Hundreds of Millions in Rental and Housing Assistance, City of Seattle Will Receive $28 Million in Additional Federal Funds for Seattle Residents

As state and county funds for rental assistance are distributed in the coming weeks, Mayor Jenny A. Durkan announced today that she is extending the residential and commercial eviction moratoria through September 30, 2021, through Executive Order 2021-06. The order will also modify additional COVID-related relief measures related to utility assistance. This marks the fifth extension of the eviction moratoria as part of the COVID-19 civil emergency since March 14, 2020.

The City is in the process of delivering $23 million in rent relief to Seattle’s residential tenants and landlords. In the coming weeks, the City Council will consider an additional $28 million in rental assistance directly allocated from the American Rescue Plan Act to the City of Seattle. In sum, throughout the pandemic, city-funded rental and housing assistance total approximately $75 million for tenants, landlords, and city-funded affordable housing providers, in addition to State and County resources.

“As the first major US city to be impacted by COVID-19, Seattle created an exemplary COVID response template for the rest of the country, which led with establishing one of the first in the nation moratoria on evictions to keep families safe. This swift and early action saved countless lives as we’ve maintained the lowest infection rate, hospitalizations, and COVID-related deaths of the top American cities while also reaching key vaccine milestones,” said Mayor Durkan. “We must also recognize that the economic impact of the pandemic forced many businesses to close, left far too many without jobs, and we are still responding to the fallout. While we continue to be in a state of emergency, this three-month extension will ensure we can provide the cash rental assistance and housing support that is critical to stabilizing the community as we reopen.”

The executive order continues tenant protections prohibiting landlords from issuing notices of termination or otherwise initiating eviction actions with the courts unless there is an imminent threat to the health and safety of the community. Late fees, interest, or other charges due to late payment of rent during the moratorium are not allowed. However, tenants are still legally obligated to pay rent during the moratorium, and landlords are encouraged to offer flexible payment plans. Residential tenants who receive an eviction notice during the moratorium should contact the Renting in Seattle hotline at 206‐684‐5700 or go online to submit a complaint.

The moratorium on eviction of nonprofit and small business commercial tenants applies to independently-owned businesses with 50 employees or fewer per establishment, state nonprofits, and 501(c)(3) nonprofits. The extension also prevents eligible small businesses and nonprofits from incurring late fees, interest, or other charges due to late payment during the moratorium. For additional questions please see the Office of Economic Development’s COVID-19 Lease Amendment Tool Kit.

Extending the residential eviction moratoria to September 30 will allow urgently-needed rental assistance and additional housing resources to reach further into the tenant and landlord community. Currently upon expiration, Ordinance 126075 will take effect, providing additional tenant protections including the start of a six-month period in which a renter may claim a defense against eviction for non-payment of rent if they can demonstrate financial hardship due to COVID-19. This timeline protects tenants from evictions for non/late payments through March 31, 2022, keeping Seattle residents housed through the winter months.

In addition to the moratoria extension, the executive order sets end dates for rent abatement and deferral policies for tenants of City facilities:

Seattle Center: June 30 for businesses and August 31 for nonprofits

Seattle Parks and Recreation: August 31 for both businesses and nonprofits

Finance and Administrative Services: September 30 for both businesses and nonprofits

The executive order also extends certain suspensions put in place to limit the economic impact of the pandemic on Seattle residents and small businesses. These extensions include the Utility Discount Program’s Self-Certification Pilot Program, temporary loading zones for restaurants and small businesses, and non-booting of vehicles for unpaid parking tickets. The City continues to assess when to lift these individual suspensions as it relates to the COVID-19 emergency. Mayor Durkan has also directed utilities to refrain from shutting off service to customers through December 31, 2021.

La alcaldesa Durkan anuncia una prórroga hasta el 30 de septiembre para la moratoria de desalojos y la continuación de las medidas adicionales relacionadas con la COVID-19

Mientras el estado y el condado distribuyen cientos de millones en ayudas para alquileres y viviendas, la ciudad de Seattle recibirá $28 millones en fondos federales adicionales para los residentes de Seattle.

A medida que se distribuyen los fondos estatales y del condado destinados a las ayudas para alquileres en las próximas semanas, la alcaldesa Jenny A. Durkan anunció la semana pasada que extiende la moratoria de desalojos residenciales y comerciales hasta el 30 de septiembre de 2021, a través de la orden ejecutiva 2021-06 (solo en inglés). La orden también modificará otras medidas de ayuda relacionadas con la COVID-19 en relación con la asistencia para los servicios públicos. Esta es la quinta prórroga de las moratorias de desalojos como parte de la emergencia civil ante la COVID-19 desde el 14 de marzo de 2020.

La ciudad está en proceso de entregar un total de $23 millones en concepto de ayuda para alquileres a los inquilinos y propietarios de viviendas de Seattle. En las próximas semanas, el concejo municipal evaluará una ayuda adicional de $28 millones para alquileres asignada directamente por la American Rescue Plan Act (Ley del Plan de Rescate Estadounidense) para la ciudad de Seattle. En resumen, a lo largo de la pandemia, las ayudas para alquileres y viviendas financiadas por la ciudad suman aproximadamente $75 millones destinados a inquilinos, propietarios y proveedores de viviendas asequibles financiados por la ciudad, además de los recursos del estado y del condado.

“Al ser la primera gran ciudad estadounidense afectada por la COVID-19, Seattle creó un modelo de respuesta ejemplar ante la COVID-19 para el resto del país, con el establecimiento de una de las primeras moratorias de desalojos del país como estandarte para mantener la seguridad de las familias. Esta acción rápida y temprana salvó innumerables vidas, ya que hemos mantenido la tasa de infección, las hospitalizaciones y la cantidad de muertes relacionadas con la COVID-19 más bajas de las principales ciudades estadounidenses, a la vez que hemos logrado cumplir objetivos fundamentales en materia de vacunas”, afirmó la alcaldesa Durkan. “También debemos reconocer que el impacto económico de la pandemia obligó a muchas empresas a cerrar y dejó a demasiadas personas sin trabajo. Aun así, seguimos respondiendo a las consecuencias. Aunque seguimos en estado de emergencia, esta prórroga de tres meses garantizará que podamos proporcionar la ayuda en efectivo para alquileres y el apoyo para viviendas fundamentales para estabilizar la comunidad mientras volvemos a la normalidad”.

La orden ejecutiva mantiene las protecciones para los inquilinos, las cuales prohíben a los propietarios emitir avisos de rescisión o iniciar acciones de desalojo ante los tribunales, a menos que exista una amenaza inminente para la salud y la seguridad de la comunidad. No se permite el cobro de comisiones por mora, intereses u otros cargos por el retraso en el pago del alquiler durante la moratoria. Sin embargo, los inquilinos siguen estando legalmente obligados a pagar el alquiler durante la moratoria y se alienta a los propietarios a ofrecer planes de pago flexibles. Los inquilinos residenciales que reciban una notificación de desalojo durante la moratoria deben ponerse en contacto con la línea telefónica de Renting in Seattle (Alquileres en Seattle) llamando al 206-684-5700 o presentar una queja en línea.

La moratoria de desalojos de los inquilinos comerciales de pequeñas empresas y de organizaciones sin fines de lucro se aplica a las empresas independientes con 50 empleados o menos por establecimiento, a las organizaciones sin fines de lucro estatales y a las organizaciones 501(c)(3) sin fines de lucro. La prórroga también evita que las pequeñas empresas y las organizaciones sin fines de lucro elegibles incurran en cargos por pagos atrasados, intereses u otros cargos debido a pagos atrasados durante la moratoria. Si tiene más dudas, consulte la sección COVID-19 Lease Amendment Tool Kit (Kit de herramientas para enmendar el contrato de arrendamiento durante la COVID-19) (solo en inglés) de la Office of Economic Development (Oficina de Desarrollo Económico).

La prórroga de la moratoria de desalojos residenciales hasta el 30 de septiembre permitirá que las ayudas para alquileres que se necesitan con urgencia y los recursos adicionales para viviendas tengan un mayor alcance en la comunidad de inquilinos y propietarios. Actualmente, al expirar, entrará en vigor la ordenanza 126075, que proporciona protecciones adicionales a los inquilinos, incluyendo el inicio de un período de seis meses en el que un inquilino puede reclamar una defensa contra el desalojo por falta de pago del alquiler si puede demostrar dificultades financieras como consecuencia de la COVID-19.Este plazo protege a los inquilinos de los desalojos por falta de pago o por retraso hasta el 31 de marzo de 2022, lo que garantiza una vivienda a los residentes de Seattle durante los meses de invierno.

Además de la prórroga de la moratoria, la orden ejecutiva establece las fechas de finalización de las políticas de reducción y retraso de los alquileres para los inquilinos de las instalaciones municipales:

Seattle Center: 30 de junio para las empresas y 31 de agosto para las organizaciones sin fines de lucro

Seattle Parks and Recreation (Parques y Recreación de Seattle): 31 de agosto para empresas y organizaciones sin fines de lucro

Finance and Administrative Services (Servicios Financieros y Administrativos): 30 de septiembre para empresas y organizaciones sin fines de lucro

La orden ejecutiva también prolonga ciertas suspensiones establecidas para limitar el impacto económico que la pandemia genera en los residentes y las pequeñas empresas de Seattle. Entre estas prórrogas se encuentran el Self-Certification Pilot Program (Programa Piloto de Autocertificación) del Utility Discount Program (Programa de Descuentos para los Servicios Públicos), las zonas de carga temporales para restaurantes y pequeñas empresas, y el no embargo de vehículos por multas de estacionamiento sin pagar. La ciudad sigue evaluando cuándo levantar estas suspensiones individuales en relación con la emergencia ante la COVID-19. La alcaldesa Durkan también ha ordenado a las empresas de servicios públicos que se abstengan de cortar el servicio a los clientes hasta el 31 de diciembre de 2021.

市長 Durkan 宣佈將暫停驅逐期延長至 9 月 30 日,並繼續實施其他 COVID 相關保護措施

由於州政府和縣政府發放了上億美元用於租金和住房援助,西雅圖市將獲得 2,800 萬美元的額外聯邦資金供西雅圖居民使用

由於州政府和縣政府將在未來幾週發放租金援助資金, 市長 Jenny A. Durkan 上週宣佈,她將透過 2021 年 6 月的行政命令,將住宅和商業暫停驅逐期延長至 2021 年 9 月 30 日。該命令還將修改其他與公用事業援助有關的 COVID 相關救濟措施。這標誌著自 2020 年 3 月 14 日以來,由於 COVID-19 社會突發事件,第五次延長暫停驅逐期。

紐約市正在向西雅圖的住宅租戶和房東提供 2,300 萬美元的租金減免。在未來幾週內,市議會將考慮從 American Rescue Plan Act(美國救援方案法案)中向西雅圖市直接撥付另外 2,800 萬美元的租金援助。總體來說,在整個疫情期間,除了州和縣資源外,本市資助的租金和住房援助總額約為 7,500 萬美元,用於租戶、房東和本市資助的經濟適用房提供者。

市長 Mayor Durkan 表示:「作為美國第一個受到 COVID-19 影響的主要城市,西雅圖為美國其他地區樹立了一個應對 COVID 的典範,從而打造了美國第一個暫停驅逐以保障家庭安全的城市之一。我們早期迅速採取行動挽救了無數人的生命,保持了在美國大城市中感染率、住院率和 COVID 相關死亡率的最低水平,同時在疫苗接種方面也達到了關鍵的里程碑。我們還必須認識到,疫情的經濟影響迫使許多企業倒閉,導致許多人失業,而我們仍在應對其帶來的影響。 雖然我們還將繼續處於緊急狀態,但這次為期三個月的延期將確保我們能夠提供現金租金援助和住房支持,這對於我們重新開放時穩定社區至關重要。 」

行政命令繼續保護租戶,除非對社區的健康和安全構成迫在眉睫的威脅,否則房東不得向法院發出終止租約通知或以其他方式發起驅逐行動。暫停驅逐期間,不得因延遲支付租金而收取滯納金、利息或其他費用。然而,租戶在暫停驅逐期間仍有義務支付租金,同時我們鼓勵房東提供靈活的付款方案。在暫停驅逐期間收到任何驅逐通知的住宅租戶應致電 Renting in Seattle(西雅圖租房) 熱線: 206‐684‐5700 或上網提出投訴。

暫停驅逐非營利組織和小型企業商業租戶適用於每個機構中擁有 50 名或更少僱員的獨立企業、州非營利組織和 501(c)(3) 非營利組織。該延期還防止符合條件的小型企業和非營利組織由於在暫停驅逐期間延遲付款而產生滯納金、利息或其他費用。如有其它問題,請參見 Office of Economic Development(經濟發展辦公室)的 COVID-19 Lease Amendment Tool Kit(COVID-19 租約修正工具包)。

將住宅暫停驅逐期延長至 9 月 30 日,將允許急需的租金援助和其他的住房資源進一步提供給租戶和房東群體。目前命令到期後,第 126075 號條例將生效,可爲租戶提供額外保護,包括從 6 個月開始,在這 6 個月期間,如果租戶能夠證明 因 COVID-19 造成了經濟困難,則可以就未支付租金而遭到的驅逐提出抗辯 。此時程表保護租戶在 2022 年 3 月 31 日前免於因未支付/延遲支付而被驅逐,使西雅圖居民在冬季有地方居住。

除了暫停延期外,行政命令還為城市設施中的租戶設定租金減免和延期政策的結束日期:

Seattle Center:企業為 6 月 30 日,非營利組織為 8 月 31 日

Seattle Parks and Recreation(西雅圖公園與娛樂部):企業和非營利組織均為 8 月 31 日

Finance and Administrative Services(財務及行政服務):企業和非營利組織均為 9 月 30 日

該行政命令還對正在實施的一些暫停令延期,以限制疫情對西雅圖居民和小型企業造成的經濟影響。這些延期包括 Utility Discount Program(公共設施折扣計畫)的 Self-Certification Pilot Program(自我認證試點計畫)、爲餐廳和小型企業設立臨時裝載區,以及不開走未支付停車罰單的車輛。本市繼續評估何時解除這些與 COVID-19 突發事件相關的暫停令。 市長 Durkan 還指示公用事業公司在 2021 年 12 月 31 日前不得停止對客戶提供的服務。

Durkan 시장, 9월 30일까지 퇴거 유예 조치는 물론, 코로나19 관련 추가 보호 조치도 연장하겠다고 발표

주 및 카운티에서 임대 및 주택 지원을 위해 수억 달러를 지급함에 따라, 시애틀시는 주민들을 위한 추가 연방 기금으로 2,800만 달러 수령 예정

주 및 카운티가 향후 몇 주 이내로 임대 지원을 위한 자금을 지급하기로 함에 따라, Jenny A. Durkan 시장은 지난주 행정 명령 2021-06을 통해 주거 및 상업 시설 퇴거 유예 조치를 2021년 9월 30일까지 연장하겠다고 발표했습니다. 또한 해당 행정 명령을 통해 유틸리티 지원의 측면에서 코로나19와 관련된 추가적인 구제 조치도 수정할 것입니다. 이번 퇴거 유예 조치 연장은 코로나19 시민 비상 사태의 일환으로 2020년 3월 14일 이래 다섯 번째입니다.

시애틀시는 또한 시의 세입자 및 건물 소유주들에게 임대료 구제 차원에서 2,300만 달러 지원을 진행하는 중에 있습니다. 향후 수주간, 시애틀시 시의회는 임대료 지원 차원에서 American Rescue Plan Act(미국구조계획법)를 통해 직접적으로 시애틀시에 2,800만 달러를 추가 할당하는 사안을 고려할 예정입니다. 요약하자면, 팬데믹 기간 동안 주 및 카운티 자원 외에 세입자, 건물 소유주, 시에서 자금을 지원하는 적정 가격 주택 제공업체를 위해 시에서 자금을 지원하는 임대 및 주택 지원 총액은 약 7,500만 달러에 달합니다.

Durkan 시장은 “시애틀시는 미국 주요 도시 중 처음으로 코로나19의 영향을 받게 되면서 시애틀시 가정들을 안전하게 보호하기 위해 국내 최초로 퇴거 유예 조치를 시행함으로써 카운티의 나머지 지역에 모범이 되는 코로나19 대응 템플릿을 창출했습니다. 이렇듯 조기에 신속한 조치를 취함으로써 미국 대도시 중에서는 가장 낮은 수준의 전염률, 입원율 및 코로나 사망률을 유지하면서 수많은 생명을 구하는 동시에 백신 접종의 측면에서도 중요한 단계에 이르렀습니다. 그러나 팬데믹으로 인한 경제적 여파로 수많은 사업체가 문을 닫고 많은 근로자들이 실직했으며 여전히 상황이 대단히 호전되지는 않았다는 사실을 직시해야 합니다. 비상 상황이 계속되고 있기는 하지만, 이번에 퇴거 유예 조치 3개월 연장을 통해 추후 재개 시 지역사회를 안정화하는 데 있어서 중요한 현금 임대료 지원 및 주택 지원을 제공할 수 있도록 할 것입니다.”라고 발표했습니다.

이번 행정 명령을 통해 건물 소유주들이 지역사회의 건강 및 안전에 직접적인 위협이 되지 않는 한 계약 해지 통보를 발행하거나 법원의 퇴거 소송을 시작하는 것을 금지하는 세입자 보호 조치를 연장하게 됩니다. 퇴거 집행 유예 기간 동안 임대료 체납으로 인한 연체료, 이자 및 기타 요금을 부과하는 행위도 금지합니다. 다만, 세입자는 유예 기간 동안 여전히 임대료를 지불해야 할 법적 의무가 있으며, 건물 소유주는 유동적으로 임대료 지불 계획을 제공하는 것이 좋을 것입니다. 퇴거 집행 유예 기간 동안 퇴거 통보를 받은 거주지 세입자는 Renting in Seattle(시애틀 임대 정보 제공) 직통전화 206-684-5700번으로 전화하거나 온라인 상에서 불만 접수를 하셔야 합니다.

비영리 조직 및 소상공인, 상가 세입자들에 대한 퇴거 집행 유예 대상에는 각 시설 직원이 50인 이하인 독립 소유 기업, 국영 비영리 조직, 501(c)(3) 비영리 조직이 포함됩니다. 이번 연장은 자격에 부합하는 소상공인 및 비영리 조직들에게 집행 유예 기간 동안 체납으로 인한 연체료, 이자 및 기타 요금을 부과하는 행위를 금지합니다. 추가 문의는 Office of Economic Development(경제 개발국)의 COVID-19 Lease Amendment Tool Kit(코로나19 임대 계약 수정 자원)를 참조하시기 바랍니다.

거주지 퇴거 유예를 9월 30일까지 연장하게 되면 세입자와 건물 소유주 커뮤니티에 긴급하게 필요한 임대 지원 및 추가 주택 자원을 더욱 많이 제공할 수 있을 것입니다. 현재, 퇴거 유예 조치가 만료되면 조례 126075가 발효되면서 6개월간 세입자가 코로나19로 인한 재정적 어려움을 입증할 경우 임대료 미납으로 인한 퇴거 조치에 대한 변호를 요청할 수 있도록 하는 등 추가적인 세입자 보호가 제공될 것입니다.이러한 일정으로 2022년 3월 31일까지 임대료 미납/연체로 인한 퇴거 조치로부터 세입자를 보호함으로써 시애틀시 주민들이 겨울 동안 주거지를 잃고 거리로 나앉는 일이 없도록 할 것입니다.

이번 행정 명령은 퇴거 유예 기한 연장 외에도 다음과 같이 시립 시설의 세입자에 대한 임대료 감면 및 연기 정책의 종료일을 정합니다.

Seattle Center: 사업체의 경우 6월 30일, 비영리 조직의 경우 8월 31일

Seattle Parks and Recreation(시애틀 공원 및 레크리에이션 관리국): 사업체 및 비영리 조직 모두 8월 31일

Finance and Administrative Services(금융 및 행정 지원 서비스): 사업체 및 비영리 조직 모두 9월 30일

이 행정 명령은 또한 팬데믹으로 시애틀 주민과 소상공인이 겪는 경제적 여파를 제한하기 위해 시행되고 있는 특정 유예 조치를 연장합니다. 여기에는 Utility Discount Program(유틸리티 할인 프로그램)의 Self-Certification Pilot Program(자체 인증 시범 프로그램), 음식점과 소상공인을 위한 임시 적재 구역 및 주차 위반 과태료 미납 차량에 대해 바퀴 죔쇠를 걸지 않는 논부팅(non-booting)도 포함됩니다. 시애틀시는 코로나19 비상 사태와 관련하여 이러한 개별적인 유예 조치를 해제할 시기를 지속적으로 평가하고 있습니다. Durkan 시장은 또한 유틸리티 기관 측에도 2021년 12월 31일까지 고객 서비스를 중단하지 말 것을 지시했습니다.

Thị Trưởng Durkan Thông Báo Gia Hạn Lệnh Tạm Hoãn Trục Xuất Khỏi Nhà Đến Ngày 30 Tháng 9 và Tiếp Tục Các Biện Pháp Bảo Vệ Bổ Sung Liên Quan Đến COVID

Khi Tiểu Bang và Quận Phân Bổ Hàng Trăm Triệu Đô La Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà và Nhà Ở, Thành Phố Seattle Sẽ Nhận Được 28 Triệu Đô La Mỹ Trong Quỹ Liên Bang Bổ Sung Dành Cho Cư Dân Seattle

Khi quỹ hỗ trợ tiền thuê nhà của tiểu bang và quận được phân bổ trong những tuần tới, Thị Trưởng Jenny A. Durkan đã thông báo vào tuần trước rằng bà sẽ gia hạn lệnh tạm hoãn trục xuất khỏi nhà ở dân cư và thương mại đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021, thông qua Sắc Lệnh 2021-06. Lệnh cũng sẽ sửa đổi các biện pháp hỗ trợ bổ sung liên quan đến COVID dành cho phí dịch vụ tiện ích. Điều này đánh dấu lần gia hạn thứ năm của lệnh tạm hoãn trục xuất khỏi nhà như một phần của tình trạng khẩn cấp dân sự do COVID-19 kể từ ngày 14 tháng 3 năm 2020.

Thành Phố đang trong quá trình phân bổ 23 triệu đô la hỗ trợ tiền thuê nhà cho những người thuê nhà và chủ nhà ở Seattle. Trong những tuần tới, Hội Đồng Thành Phố sẽ xem xét thêm 28 triệu đô la hỗ trợ tiền thuê nhà được phân bổ trực tiếp từ American Rescue Plan Act (Đạo Luật Kế Hoạch Cứu Trợ Hoa Kỳ) cho Thành Phố Seattle. Tóm lại, trong suốt đại dịch, thành phố đã tài trợ tổng cộng khoảng 75 triệu đô la tiền thuê nhà và hỗ trợ nhà ở cho người thuê nhà, chủ nhà và nhà cung cấp nhà ở giá cả phải chăng do thành phố tài trợ, ngoài các nguồn lực của Tiểu Bang và Quận.

“Là thành phố lớn đầu tiên của Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi COVID-19, Seattle đã tạo ra một hình mẫu ứng đối với COVID mẫu mực cho các khu vực còn lại của đất nước, dẫn đầu bằng việc trở thành một trong những thành phố đầu tiên trên toàn quốc ban hành lệnh hoãn trục xuất khỏi nhà để giữ an toàn cho các gia đình. Hành động nhanh chóng và kịp thời này đã cứu sống vô số người vì chúng tôi đã duy trì tỷ lệ nhiễm vi-rút, số ca nhập viện và tử vong do COVID thấp nhất trong số các thành phố hàng đầu của Mỹ, đồng thời đạt được các mốc quan trọng về vắc-xin”, Thị Trưởng Durkan cho biết. “Chúng ta cũng phải thừa nhận rằng tác động kinh tế của đại dịch đã buộc nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, nhiều người không có việc làm, và chúng ta vẫn đang phải đối phó với các hậu quả không mong đợi. Trong khi tình trạng khẩn cấp vẫn đang tiếp tục, thời gian gia hạn ba tháng này sẽ đảm bảo chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ tiền thuê nhà bằng tiền mặt và hỗ trợ nhà ở, những yếu tố quan trọng giúp ổn định cộng đồng khi chúng ta mở cửa trở lại.”

Sắc lệnh này tiếp tục bảo vệ người thuê nhà bằng cách cấm chủ nhà không được đưa ra thông báo chấm dứt hợp đồng hoặc bắt đầu thực hiện các hành động trục xuất khỏi nhà với tòa án trừ khi có mối đe dọa hiện hữu sắp xảy ra đối với sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng. Chủ nhà không được phép thu các khoản phí trả chậm, lãi suất hoặc các khoản phí khác do chậm trả tiền thuê nhà trong thời gian tạm hoãn trục xuất khỏi nhà. Tuy nhiên, người thuê nhà vẫn có nghĩa vụ pháp lý là thanh toán tiền thuê nhà trong thời gian tạm hoãn trục xuất khỏi nhà và khuyến khích các chủ nhà đưa ra các kế hoạch thanh toán linh hoạt.Cư dân thuê nhà nhận được thông báo trục xuất khỏi nhà trong thời gian tạm hoãn này cần liên hệ với đường dây nóng của Renting in Seattle (Thuê Nhà Ở Seattle) theo số 206‐684‐5700 hoặc gửi khiếu nại trực tuyến.

Lệnh tạm hoãn trục xuất khỏi địa điểm cho thuê thương mại với các tổ chức phi lợi nhuận và doanh nghiệp nhỏ áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc sở hữu độc lập có dưới 50 nhân viên tại mỗi cơ sở, các tổ chức phi lợi nhuận của tiểu bang và tổ chức phi lợi nhuận diện 501(c)(3). Việc gia hạn này cũng giúp các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận hội đủ điều kiện không phải chịu các khoản phí trả chậm, lãi suất hoặc các khoản phí khác do chậm trả tiền thuê trong thời gian tạm hoãn trục xuất. Nếu quý vị có các câu hỏi khác, vui lòng xem COVID-19 Lease Amendment Tool Kit (Bộ Công Cụ Sửa Đổi Hợp Đồng Cho Thuê Trong Thời Gian Dịch COVID-19) của Office of Economic Development (Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế).

Việc gia hạn lệnh tạm hoãn trục xuất khỏi nhà ở dân cư đến ngày 30 tháng 9 sẽ cho phép các khoản hỗ trợ tiền thuê nhà cần thiết khẩn cấp và các nguồn lực bổ sung về nhà ở tiếp cận tốt hơn với cộng đồng người thuê nhà và chủ nhà. Khi hết hạn, Sắc Lệnh 126075 sẽ có hiệu lực, cung cấp các biện pháp bảo vệ bổ sung cho người thuê nhà bao gồm việc bắt đầu giai đoạn sáu tháng, trong khoảng thời gian đó người thuê nhà có thể yêu cầu bảo vệ chống lại việc bị trục xuất khỏi nhà vì không trả tiền thuê nhà nếu họ gặp khó khăn về tài chính do COVID-19.Khung thời gian này bảo vệ người thuê nhà khỏi bị trục xuất vì không thanh toán/thanh toán chậm đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, để cư dân Seattle có nhà ở trong những tháng mùa đông.

Ngoài việc gia hạn lệnh tạm hoãn, sắc lệnh này ấn định ngày kết thúc cho các chính sách cắt giảm và tạm hoãn tiền thuê nhà cho người thuê các cơ sở của Thành Phố:

Seattle Center: Ngày 30 tháng 6 dành cho các doanh nghiệp và ngày 31 tháng 8 cho các tổ chức phi lợi nhuận

Seattle Parks and Recreation (Cơ Quan Công Viên và Giải Trí Seattle): Ngày 31 tháng 8 dành cho cả các doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận

Finance and Administrative Services (Dịch Vụ Tài Chính và Hành Chính): Ngày 30 tháng 9 dành cho cả các doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận

Sắc lệnh này cũng gia hạn các lệnh đình chỉ nhất định được đưa ra nhằm giới hạn ảnh hưởng về kinh tế của đại dịch đến các cư dân và các doanh nghiệp nhỏ của Seattle. Các gia hạn này bao gồm Self-Certification Pilot Program (Chương Trình Thí Điểm Tự Xác Nhận) của Utility Discount Program (Chương Trình Giảm Giá Tiện Ích), các khu vực bốc xếp hàng tạm thời cho các nhà hàng và doanh nghiệp nhỏ, và không khóa xe đối với các vé đậu xe không thanh toán.Thành Phố tiếp tục đánh giá thời điểm dỡ bỏ các lệnh đình chỉ riêng lẻ này vì nó liên quan đến tình trạng khẩn cấp do COVID-19. Thị trưởng Durkan cũng đã chỉ đạo các cơ quan dịch vụ tiện ích không được ngừng cung cấp dịch vụ cho khách hàng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.