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POOL REPORT ON THE REVIEW OF THE OUT OF BOUNDS PLAY WITH 9.3 SECONDS LEFT IN THE FOURTH QUARTER AND THE FINAL FIELD GOAL MADE BY DEANDRE AYTON IN TONIGHT’S LA CLIPPERS AT PHOENIX SUNS GAME

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 13 days ago

POOL REPORT ON THE REVIEW OF THE OUT OF BOUNDS PLAY WITH 9.3 SECONDS LEFT IN THE FOURTH QUARTER AND THE FINAL FIELD GOAL MADE BY DEANDRE AYTON IN TONIGHT’S LA CLIPPERS AT PHOENIX SUNS GAME. INTERVIEW CONDUCTED BY DUANE RANKIN (ARIZONA REPUBLIC) WITH CREW CHIEF SCOTT FOSTER FOLLOWING TONIGHT’S...

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Deandre Ayton's last-second dunk lifts Suns over Clippers

Deandre Ayton made a go-ahead alley-oop dunk off an inbound pass with 0.7 seconds remaining as the Phoenix Suns earned a 104-103 victory over the visiting Los Angeles Clippers on Tuesday to take a 2-0 lead in the Western Conference finals. Cameron Payne scored a career-high 29 points for the...
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Deandre Ayton, Suns Top Clippers In Game 2 Thriller

The Suns are only two wins away from the NBA Finals...or do the Clippers have them right where they want them? Phoenix won an absolute thriller Tuesday night, squeaking out a 104–103 victory over Los Angeles in Game 2 of the West Finals, giving the Suns a 2–0 lead in the series. The Clippers are now down two games to none for the third straight time.
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Film Room: How The Phoenix Suns’ Constant Rim Attacks Unlocked Deandre Ayton In Game 1 Win Over Clippers

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Suns have sportsbooks trembling in fear after Deandre Ayton’s alley-oop vs. Clippers

Of the four teams that made it to the conference finals stage of the 2021 NBA Playoffs, the Phoenix Suns and the Atlanta Hawks were two teams thought to be unlikeliest to get this far prior to the season. And after the Suns burned the Los Angeles Clippers Tuesday night on the strength of Deandre Ayton’s “Valley Oop,” Phoenix has at least one sportsbook probably wishing against Chris Paul returning at any point going forward in this playoffs.
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PHOENIX (AP) - Deandre Ayton jammed an alley-oop pass from Jae Crowder with 0.7 seconds left, giving the Phoenix Suns a thrilling 104-103 win over the Los Angeles Clippers on Tuesday night in Game 2 of the Western Conference finals. The Suns were down one with 0.9 seconds left when...
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Suns vs. Clippers: How Phoenix exploited a little-known rule on Deandre Ayton's incredible Game 2 winner

The Western Conference finals continued in thrilling fashion on Tuesday night, as the Phoenix Suns beat the Los Angeles Clippers, 104-103, on Deandre Ayton's last-second tip-in. With the win, the Suns are now up 2-0 in the series and Chris Paul hasn't even played yet. With their leader expected to return for Game 3, they have a great chance to advance to the Finals for the first time since 1993.

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