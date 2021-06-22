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Rochelle, IL

RTHS high honor roll 2020-2021

Rochelle News-Leader
 17 days ago

Cover picture for the articleROCHELLE — Rochelle Township High School announced its high honor roll for the 2020-2021 school year. To qualify, students must have a GPA between 3.6 and 5.0. Freshmen: Kennedy R Adamski, Anahi E Alanis, Juan J Avila, Crystal Barraza, Jonathon T Bell, Kyra D Bivins, Molly A Boehm, Haley M Bozinovich, Katelyn S Burdin, Emily R Burgholzer, Valery Cacique, Jimmy M Chavez, Allison M Dickey, Irving A Escalante, Bruno ernandez, Dalila Garcia, Alivia R Henkel, Ryan N Hooghkirk, Elise T Horner, Abel M Huerta, Mateo J Hughes, Parker J Lenkaitis, Emily J Lovett, Alexander J McBride, Annaleigh M McKinney, Emily M Montelongo, Kyler W Olson, Aiden J Ramsey, Kendall L Sachs, Kylie M Smith, Addison G Stewart, Sydney D Thorne, Samantha M Thorne, Anna R Toczylowski, Jack D Tracey, Alexavier A Villatoro, Danica E Ward, William S Wise IV, Cale J Workman and Elin Zheng.

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#Rths#Gpa#Elise#Morgan L Smardo#Allison L Cole#Morgan M Haas
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