RTHS high honor roll 2020-2021
ROCHELLE — Rochelle Township High School announced its high honor roll for the 2020-2021 school year. To qualify, students must have a GPA between 3.6 and 5.0. Freshmen: Kennedy R Adamski, Anahi E Alanis, Juan J Avila, Crystal Barraza, Jonathon T Bell, Kyra D Bivins, Molly A Boehm, Haley M Bozinovich, Katelyn S Burdin, Emily R Burgholzer, Valery Cacique, Jimmy M Chavez, Allison M Dickey, Irving A Escalante, Bruno ernandez, Dalila Garcia, Alivia R Henkel, Ryan N Hooghkirk, Elise T Horner, Abel M Huerta, Mateo J Hughes, Parker J Lenkaitis, Emily J Lovett, Alexander J McBride, Annaleigh M McKinney, Emily M Montelongo, Kyler W Olson, Aiden J Ramsey, Kendall L Sachs, Kylie M Smith, Addison G Stewart, Sydney D Thorne, Samantha M Thorne, Anna R Toczylowski, Jack D Tracey, Alexavier A Villatoro, Danica E Ward, William S Wise IV, Cale J Workman and Elin Zheng.rochellenews-leader.com