Navarro College announces Spring 2021 President’s and Dean’s Lists

Navarro College recently announced the names for the President’s and Dean’s Lists.

The President’s List honors students who achieve academic perfection by making the highest grade- point average possible, 4.0, while enrolled in at least 15 semester hours per regular semester of college-level, degree credit classes.

The Dean’s List honors students for academic achievement by earning a grade-point average of at least 3.5 while enrolled in at least 15 semester hours of college-level classes. Congratulations to these students for their academic excellence!

President’s List

Cameron McBride Arnold

William Wesley Attaway

Trent Michael Ayers

Riley Connor Bauman

Guinevere Rina C Borja

Clarissa Briseno

Kevin Wayne Bussard

Aliyah S Clark

Gabriela Melina De la Rosa

Kassie K Demerse

Andrew Griffin Denbow

Riley Madyson Denler

Dylan Andrew Diaz

Joshua Nathan Dolloff

Cambrie Brooke Doyal

Saadi El-Saadi

Kasandra Ann Ferrell

Brycen Luke Fischer

Tori Breanne Fisher

Jorge Elias Flores

Garrett Scott Goen

Moriah Evelyn Golden

Alejandro Gomez Sanchez

Crystal Ann Harris

Joseph Seth Harrison

Bryan Allen Henkel

Jessica Alondra Hernandez

Stephen Matthew Hoffman

Angelina S Houston

Aaron Jeffrey Johnson

Jaden Alan Kistler

Kayla Ashlee Lansford

Cruz D Lopez

Daisy Lissette Macias

D'Tyler Jamon Mason

Jose Raphael Alvarez Masonsong

Kaleb Micheal McAlister

Pearla Mendiola

Seth J Nelson

Brock L Newman

Emma Kay Nickerson

Britney Rangel Olvera

Jared Deshawn Peel

Kailey Nicole Pollock

Katie Elizabeth Reynolds

Michaela Morgan Ross

Itzel Alessandra Sandoval

Ella Jo Scott

Madison Lee Shipman

Abdul Aziz Singhateh

Leniesa Talice Skach

Erwin Lester Stowell

Preston James Thompson

Diego Torres Ruiz

Luke Daniel Trevino

Savanna Rose Wallace

Abby Weslyn Willis

Samantha Wright

Marta Forne Moreno

Cristina Obama Bindang

Laura Jansa Xarrie

Dean’s List

Jeremiah Aaron

Antonee Abraham

Devin Abram

Cyllia Alvarado

Yesel Avila Ramirez

Juana Ayala

Austin Babovec

Meagan Baggett

David Barber

Uver Barrios

Alexa Barron

Lewis Beckett

Mira Bhakta

Callen Bice

Conner Binder

Kenneth Blanton

Irelyn Brady

Chad Brandon

Braden Breazeale

Brianna Brice

Simone Bridges

Addison Brill

Jenna Broumley

Janecia Carey

Corbin Carpenter

Aubrey Case

Pablo Chacon

Madelyn Chambers

Jessie Childs

Elijah Colclough

Koby Cooper

Bryce Crowson

Amanda Culpepper

Elijah Daniel

Dawn Daugherty

Alex Delgado

Tyler Dickey

Erica Dupree

Austin Eaton

Natalie Eddy

Casey Egusquiza

Preston Eldredge

Nereyda Espinoza

Morgan Ferguson

Tayler Figo

Aidan Fisher

Jauze Flack

Isabella Flores

Seth Foster

Daniel Garcia

Mayra Garcia

Jessica Garvin

John Goade

Jennifer Gonzalez Velazquez

Colton Gowan

Ashley Graves

Harrison Green

Desiree Gruben

Brianely Guerra

Maria Guido

Meredith Hallett

Rosa Hansen

Junie Harry

Harley Hornik

Teejay Hughes

Jossie Huston

Chase Hutchins

Jeff Irwin

Chatrilla Jackson

Joy Jekayinoluwa

Haley Jennings

Ieshea Johnson

Sara Johnson

Karen Kimble

Alisha King

Veronica Komolafe

Jacob Lane

Harley Lemon

Pemberai Mafi

Rachel Martin

Esmeralda Martinez

Miguel Martinez

Cinthya Mata

Kevin McCall

Jena McMullen

Payton McMullin

Nasia Miles

Austin Minniear

Shelley Minor

Garret Monheim

Juan Mora

Daphne Morgan

Trevor Morgan

Nathan Morris

Michael Nunez

Lydia Paredes

Raymond Patak

Albertina Paz

Kyler Powell

Brant Prause

Christopher Propes

Brandy Pruitt

Daisy Quinn

Jared Raabe

Julianne Raabe

Maresa Reece

Erica Rios

Trenten Robinson

Nathalie Rojas Calvo

Cayge Rugely

Keith Russell

Kassandra Saladino

Adriana Sanchez

Daniela Sanchez

Des'ree Sanchez

Rylee Sanchez

Alexis Schroeder

Ryan Schwab

Lacy Severn

Marjorie Shaheen

Joel Shea

Elizabeth Shnowske

Kayleigh Shultz

Alyssa Smith

Jamie Sprague

Grace Staunton

Brenda Tavares

Victoria Templin

Camden Thrailkill

Daisy Tlapale

Dorian Torres

MacKenzie Truelove

Mandi Tuley

Anneth Vaquera

Carlee Wafer

Alivia Walton

Lysiane Weibel

Nathan Wilkes

Jordan Wilson

Maya York

Lainey Zmolik

Madeline Zmolik