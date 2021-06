El Paso Weather Forecast

Whether you’re looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: Single level home with 3 bedrooms and 2 baths freshly painted. Roof replaced on May 2020. GREAT location!! Ready for a new owner.<p><strong>For open house information, contact Sandra Dominguez, JP and Associates Realtors at 800-683-5651</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwR3JlYXRlciUyMEVsJTIwUGFzbyUyMEFzc29jaWF0aW9uJTIwb2YlMjBSZWFsdG9ycy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1HRVBBUlRYLTg0NjQwNCUyOSUyMiUyQyUyMCUyMnJlYWRPbldlYlVybCUyMiUzQSUyMCUyMiUyMiU3RA=="></nbtemplate> Conveniently located on the corner of North Loop with easy access to main highway 375 and main roads including I-10. Del Valle High school and middle school conveniently located across the street. Home is enclosed with rock wall around the property. This home has been well taken care of with granite countertops and custom cabinets in the kitchen. Tile throughout the house with wood laminate floors on the 2nd level. Large rooms and shutters throughout the home as well. Home has 2 refrigerated air units. Pride of ownership can be seen throughout this well maintained home!<p><strong>For open house information, contact Jennifer Lara, Home Pros Real Estate Group at 915-585-8806</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwR3JlYXRlciUyMEVsJTIwUGFzbyUyMEFzc29jaWF0aW9uJTIwb2YlMjBSZWFsdG9ycy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1HRVBBUlRYLTg0NDA5MiUyOSUyMiUyQyUyMCUyMnJlYWRPbldlYlVybCUyMiUzQSUyMCUyMiUyMiU3RA=="></nbtemplate> Income producing Duplex. Located close to George Dieter and Pebble Hills. Always rented. Desirable location, close to schools, pharmacies, very diverse eateries around. shopping. If you want to invest this is the opportunity you are looking for.<p><strong>For open house information, contact Victor Franco, Dynasty R. E. S. C. at 915-328-3232</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwR3JlYXRlciUyMEVsJTIwUGFzbyUyMEFzc29jaWF0aW9uJTIwb2YlMjBSZWFsdG9ycy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1HRVBBUlRYLTg0MjEwNCUyOSUyMiUyQyUyMCUyMnJlYWRPbldlYlVybCUyMiUzQSUyMCUyMiUyMiU3RA=="></nbtemplate> Gorgeous views, this 4bdrm and office or studio plus additional sleeping quarters with kitchen. separate down stairs. Views in every area of the gathering rooms. Private entry, sits in a cul de sac and the views.<p><strong>For open house information, contact Veronica De La Rosa, Legacy Real Estate Services at 915-585-7777</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwR3JlYXRlciUyMEVsJTIwUGFzbyUyMEFzc29jaWF0aW9uJTIwb2YlMjBSZWFsdG9ycy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1HRVBBUlRYLTg0NDE5NCUyOSUyMiUyQyUyMCUyMnJlYWRPbldlYlVybCUyMiUzQSUyMCUyMiUyMiU3RA=="></nbtemplate>